Gianni Infantino, yoğun kurumsal çalkantıların yaşandığı bir dönemin ardından FIFA başkanlığından istifa etmesi gerektiği yönündeki görüşleri meydan okuyarak reddetti. İsviçreli-İtalyan yönetici, ticari hakları satma planları nedeniyle tepkiyle karşılaşmasına rağmen dünya futbol camiasının ezici desteğini hâlâ arkasında hissettiğini iddia ediyor.

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Infantino ticari haklar krizini atlattı

İki ay önce Infantino, UEFA, CONCACAF ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) yoğun baskısıyla karşı karşıya kaldı. Konfederasyon başkanları, FIFA Forward Enterprise (FFE) girişimi konusunda onu “aldatmakla” suçladı. Tartışmalı teklif, FIFA'nın ticari haklarından bir payın özel bir yatırım şirketine satılmasını öngörüyordu.

Infantino, FFE projesini tanıtılmasından yalnızca birkaç gün sonra rafa kaldırdı. Ancak yaşananlar, kilit paydaşlarla ilişkisine ciddi zarar verdi. UEFA, temel soruların hâlâ yanıtlanmadığını belirterek FIFA'ya iptal edilen planla ilgili tüm belgeleri yayımlaması için 2 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Yakın zamanda düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında üyeler, talep edilen dosyaları saklaması hâlinde Infantino'nun görevde kalmaya uygun olmayacağı uyarısında bulundu. Başkan daha sonra FFE projesinin nasıl duyurulduğu ve projeye ilişkin istişarelerin nasıl yürütüldüğü konusunda özür diledi.

“Fikir ayrılığı yaşamakta sorun yok”

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Sert eleştirilere rağmen Infantino, görevinden ayrılma ihtimalinden hiç rahatsız görünmüyor. Nadir verdiği röportajlardan birinde istifayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda FIFA başkanı önce güldü, ardından görev yetkisini savundu.

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“Biliyorsunuz, dünyanın dört bir yanından 211 üye federasyon tarafından seçildim” dedi. “Bence önemli olan, FIFA gibi bir kuruluşta farklı görüşlerin, farklı bakış açılarının olabilmesidir. Ama demokrasi, demokratik süreç, dünyanın her yerinde herkesin aynı oy hakkına ve aynı söz hakkına sahip olduğu, futbolun herkese ait olduğu konusunda ciddiysek, o zaman çok ama çok büyük çoğunluğun görüşlerine de saygı duymamız gerekir.”

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UEFA ve diğer konfederasyonlarla yaşanan ciddi görüş ayrılığına değinen Infantino, birlik çağrısında bulundu. “Fikir ayrılığı yaşamakta kötü bir şey yok” diye ekledi. “Bunu dünyanın pek çok ülkesinde her gün görüyoruz. Fikir ayrılığı yaşamakta sorun yok. Farklı bakış açılarına sahip olmakta sorun yok ama ardından yolumuza devam edebilmeliyiz.”

Azerbaycan'daki 15 Yaş Altı Dünya Kupası'nda konuşan Infantino, idari hataları kabul etti. Başkan, FIFA'nın “belki pek iyi olmayan bazı şeyler” yaptığını kabul ederken kendisinin ve yönetimin “elimizden gelenin en iyisini yaparak” çalıştığını savundu.

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Küresel destek, yeniden seçilme çabasını güçlendiriyor

Infantino, siyasi desteğini yeniden kazanmak için son haftalarda dünyanın dört bir yanına seyahat etti. Fas, Cape Verde, Japonya ve Dominik Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretler önemli kazanımlar sağladı. En önemlisi, AFC Başkanı Şeyh Salman tutumunu tamamen değiştirerek İsviçreli-İtalyan Infantino'ya destek verdi ve başlangıçtaki muhalefet bloğunu böldü.

Infantino, “Asya Futbol Konfederasyonu'nun bana tam destek verdiği Tokyo'dan yeni döndüm” dedi. “Tüm Afrika ülkelerinin bana destek verdiği Cape Verde'deydim. Dünyanın her yerindeki tüm federasyonlarla konuşuyorum.”

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Futbol dünyasını bir arada tutmanın zorluğuna dikkat çeken Infantino, nihai kararın oy kullanacaklara ait olduğunu vurguladı. “Farklı bakış açıları var, hepsini tek çatı altında toplamak her zaman kolay değil ama tüm fikirlere, tüm görüşlere saygı duymamız gerekiyor ve ben de duyuyorum. Ardından kimi başkan olarak istediklerine ve FIFA'nın nasıl yönetilmesini istediklerine FIFA üyesi federasyonlar karar verecek” diye açıkladı.

UEFA'nın talep ettiği tartışmalı FFE belgelerini yayımlayıp yayımlamayacağı sorulduğunda Infantino net bir yanıt vermedi. Devam eden hukuki süreçleri gerekçe göstererek “Elbette sorulan tüm soruları, sürecin izin verdiği ölçüde ve elimizden geldiğince yanıtlayacağız” dedi.

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Üçüncü dönem için rakipsiz adaylık

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Infantino'nun gücünü pekiştirmeye yönelik yoğun kampanyası, üçüncü dönem için yeniden seçilmesini neredeyse kaçınılmaz hâle getirdi. Rakip adayların mart ayındaki başkanlık seçiminde yarışma niyetlerini açıklamaları için son tarih 18 Kasım.

Şu ana kadar hiçbir rakip aday ortaya çıkmadı; bu da Infantino'nun rahatlıkla rakipsiz aday olabileceği anlamına geliyor. Üye federasyonların desteğini daha da artırmak için dünya genelinde futbolun gelişimine ayrılan fonların 3,4 milyar dolar (2,6 milyar sterlin) artırılmasını önerdi.