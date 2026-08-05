The Times'a göre Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası finalinin Kazablanka'da oynanmasını Fas'a teklif etti. Diğer ev sahibi ülkeler İspanya ve Portekiz ise bu durumda dışarıda kalacak.

İddiaya göre Infantino, final karşılığında FIFA içindeki mevcut krizde Fas Futbol Federasyonu'ndan destek istedi. The Times'a göre bu kapsamda federasyondan yazılı bir destek beyanı hedefliyor.

Infantino bir süredir yoğun eleştirilerin hedefinde. Yöneticinin, özel yatırımcılara FIFA'nın en büyük turnuvalarında pay verme planı tamamen başarısız oldu ve bu durum ona koltuğuna mal olabilir.

UEFA ve CONCACAF (Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler) kısa süre içinde Infantino'ya sert şekilde karşı çıktı. Asya Futbol Konfederasyonu AFC de kısa sürede Infantino'ya karşı cepheye katıldı.

Infantino, Çarşamba günü 2030 Dünya Kupası'nın büyük bir bölümüne İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacak Fas Futbol Federasyonu'nun en önemli yetkilileriyle kriz toplantısı yaptı.

Infantino, Fas'ın yazılı desteği sayesinde de FIFA başkanı olarak görevini sürdürmeyi umuyor, ancak dünya genelindeki yoğun eleştiriler nedeniyle görevinin yavaş ama kesin biçimde sürdürülemez hâle geldiği görülüyor.

The Times yazarı Martyn Ziegler, Infantino'nun yatırım planına ilişkin haberi duyuran isim olarak, Infantino'nun şimdilik istifayı düşünmediğini ve görevini korumak için her şeyi yaptığını yazdı.

Buna göre Infantino, destek karşılığında 2030 Dünya Kupası finalinin Kazablanka'daki yepyeni II. Hasan Stadyumu'nda oynanmasını teklif etti. Bu arada İspanya, Dünya Kupası finalinin kendi ülkesinde oynanması gerektiğini düşünüyor.

2027 ile 2031 arasındaki dönem için FIFA başkanlığına adaylar, 18 Kasım'a kadar FIFA'ya başvurabilecek. (Yeni) başkan 18 Mayıs'ta Fas'ın Rabat kentinde açıklanacak.

Kanadalı Victor Montagliani (CONCACAF Başkanı) ile AFC Başkanı Şeyh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Infantino'nun olası halefleri arasında gösteriliyor.

Dikkat çekici biçimde Suudi Arabistan, Infantino konusunda henüz bir tutum almadı. Bu ülkenin ulusal futbol federasyonu önce 30 Ağustos'ta Yasser Al-Misehal'ın halefini belirleyecek.

Al-Misehal, Dünya Kupası'ndaki elenmenin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığından ayrıldı. Bir halef belirlendiği anda, o ülkeden resmî tepkinin gelmesi bekleniyor.

FIFA ise The Times haberini yalanladı. Dünya futbolunun çatı kuruluşunun bir sözcüsü, "FIFA Başkanı'nın 2030 Dünya Kupası finalinin yeri konusunda bir taahhütte bulunduğunu söylemek yanlış ve yanıltıcıdır. FIFA bu konuda uygun zamanda bir karar verecektir" açıklamasını yaptı.