FIFA'nın resmi açıklamasından anlaşıldığı üzere Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı ‘satma’ yönündeki son derece tartışmalı planını geri çekti. Federasyonun başkanına göre plan için yeterli destek yoktu.

Infantino, geçen hafta FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirkete devretmek istediğini açıklamıştı. Dış yatırımcılar daha sonra bu şirkette pay sahibi olabilecek.

Dünya futbolunun yönetim organı, 19 Eylül'den önce teklifi kabul etmeleri halinde kendisine bağlı 211 federasyona kırk milyon dolar ödeme sözü verdi. Bunun ardından başta UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu olmak üzere öfkeli tepkiler geldi.

Sonunda UEFA'ya bağlı 55 ülkenin tamamı ile CONCACAF'taki 26 ülkenin tamamı bu plana katılmama kararı aldı ve böylece Infantino da şimdi planların üstünü çiziyor.

"Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin artık asıl amacın yararına olmayan bir ayrışmaya yol açtığı netleşti."

"Amacımız her zaman birleştirmek ve geliştirmek oldu. Bu nedenle bu teklif hayata geçirilmeyecek. Niyetim, önümüzdeki günlerde ve haftalarda tüm paydaşları yeniden bir araya getirmek; sporumuzdaki ortak çıkar anlayışıyla ve özellikle desteğimize en fazla ihtiyaç duyan ülkelerde olmak üzere, futbolun dünyanın her yerindeki büyümesini sürdürmek amacıyla", ifadeleriyle FIFA açıklamasını noktaladı.