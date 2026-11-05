Gianni Infantino büyük bir tehditle karşı karşıya! Japonya Futbol Federasyonu'ndan Kozo Tashima, UEFA'nın desteğiyle FIFA başkanlığına adaylığını koydu

Asya’dan tanınmış bir aday FIFA başkanlığı yarışına girmeye hazırlanırken, Gianni Infantino’nun dünya futbolunun yönetimi üzerindeki demir yumruklu hâkimiyeti bugüne kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya. Japonya Futbol Federasyonu’nun (JFA) onursal başkanı Kozo Tashima, dünya futbolunun en üst düzey görevine aday olma niyetini resmen açıkladı.

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Ciddi bir rakip sahneye çıkıyor

Zürih’teki FIFA yönetiminde büyük yankı uyandıran bir hamleyle Tashima, FIFA başkanlığına aday olma niyetini doğruladı. Japon yetkili, 2016’dan bu yana dünya futbolunun başında bulunan Infantino’nun karşısına çıkan en önemli rakip oldu. Tashima, eski Tottenham savunmacısı Ramon Vega’nın ardından, 18 Kasım’daki kritik son başvuru tarihinden önce adaylığını açıklayan ikinci kişi.

Vega’nın adaylığı, üye federasyonlardan beşinin desteğini alma zorunluluğu nedeniyle belirsizliğini korurken Tashima’nın böyle bir güçlük yaşaması beklenmiyor. Eski Japonya millî futbolcusu, futbol dünyasında büyük saygı görüyor ve UEFA’nın stratejik desteğine sahip olduğu düşünülüyor. Avrupa futbolunun yönetim organı, özellikle bu yılın başlarında FIFA’nın ticari haklarından bir pay satılmasına yönelik tartışmalı teklifin ardından Infantino’nun yönetiminden giderek daha fazla rahatsızlık duymaya başladı.

Japon gazetesi Sports Nippon’a konuşan Tashima, kurumun geleceğine ilişkin vizyonunu anlattı. “Japonya Futbol Federasyonu’nun tam desteğiyle bu açıklamayı yapabildiğim için minnettarım” dedi. “Mesele kazanmak ya da kaybetmek değil; Japon futbolunun inşa ettiği dürüst, sağlam ve doğru tutumu dünyaya aktarmak. FIFA’nın şu anda ihtiyacı olan şey, koruduğumuz bu değerler. Bu mesajı dünyaya iletmek için aday olmaya karar verdim.”

Futbol yönetiminin geleceği için mücadele

Tashima, adaylığını 211 üyeli kurumda dengeyi yeniden sağlamak için gerekli bir müdahale olarak tanımlıyor. Sporun mali geleceği konusunda daha fazla şeffaflığa ve ortak karar alma sürecine duyulan ihtiyacı özellikle vurguluyor. Japon yönetici, kaynakların dağılımının dar bir yönetici grubu tarafından belirlenmesi yerine açıkça tartışıldığı “adil ve hakkaniyetli bir FIFA”ya dönüş çağrısı yapıyor.

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“Şu anda Başkan Infantino’ya rakip olacak kimse görünmüyor. Geçen hafta, onun bir seçim yapılmadan bir dönem daha görevde kalmasının son derece sakıncalı olacağı sonucuna vararak kararımı verdim. Bu, FIFA’nın kendini düzeltme kapasitesine sahip olup olmadığının sınavı. FIFA’yı adil ve tarafsız bir yapıya yeniden kavuşturmalıyız” dedi Tashma.

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“Gelir elde etmek elbette önemli, ancak bu kaynakların dağılımı 211 üye federasyonun tamamı arasında kapsamlı biçimde tartışılmalı. Kararların seçilmiş birkaç kişi tarafından tek taraflı alındığı bir yönetim modeli temelden kusurludur. Kurumu yeniden doğru yola sokmayı amaçlıyorum. Daha büyük bir amaç için mücadele ediyorum.”

UEFA ve değişim arayışı

Tashima’nın adaylığı, UEFA’nın mevcut yönetime güçlü bir alternatif bulmaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin parçası gibi görünüyor. Avrupalı yetkililer aylardır farklı konfederasyonları Infantino’ya karşı birleştirebilecek bir aday arıyor. Avrupalı olmayan bir rakibin, futbolun Avrupa merkezli olduğu yönündeki algıdan sık sık rahatsızlık duyan dünya genelindeki seçmenlerin desteğini kazanmakta daha başarılı olabileceği görüşü giderek güçleniyor.

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Tashima’nın Avrupa’daki geniş müttefik ağı göz önüne alındığında, açıklamanın zamanlaması özellikle dikkat çekiyor. Tashima’nın, Tokyo’da düzenlenen son Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) kongresi sırasında UEFA temsilcileriyle ayrıntılı görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Bu da birden fazla kıtayı kapsayan bir ittifak kurmak ve mevcut yönetimin oy grupları üzerindeki güçlü hâkimiyetini kırmak için eş güdümlü bir çabaya işaret ediyor.

Asya’da bölünen destek

Tashima’nın yarışa katılması, AFC içinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkarıyor. Başkan Şeyh Salman bin Ibrahim al-Khalifa, daha önce muhalefete yakınlık göstermesine rağmen kısa süre önce kamuoyu önünde Infantino’yu destekleyerekönemli bir geri adım attı. Tashima’nın adaylar arasında yer alması, görevdeki başkanın geleneksel olarak güçlü olduğu Asya oylarını bölebilir.

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Infantino, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu’nun bazı bölgeleri dâhil olmak üzere kilit bölgelerde, özellikle Katar ve Suudi Arabistan gibi önemli ülkelerden güçlü destek görmeye devam ediyor. Mevcut başkanın dördüncü dönem için yeniden seçilebilmesi, 106 oy eşiğine ulaşmasına bağlı. Hâlâ favori olsa da Tashima gibi saygı duyulan bir ismin yarışa katılması, Rabat’ta kolay bir seçim zaferi yaşamayacağını gösteriyor.