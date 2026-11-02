24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Gianni Infantino baskı altında: FIFA, UEFA'nın ültimatomunun ardından gizli belgeleri yayımlamayı kabul etti

GOAL'ı Google'da takip edin

FIFA, UEFA'nın baskısına sonunda boyun eğerek hassas kurum içi belgeleri yayımlamayı kabul ederken Gianni Infantino, liderliğine yönelik en önemli sınamalardan biriyle karşı karşıya. Bu adım, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı amaçlayan ancak başarısızlıkla sonuçlanan FIFA Forward Enterprise (FFE) projesiyle ilgili sert çekişmenin ardından geldi.

Reklam

UEFA, Dünya Kupası'na özel yatırımcıları dahil etme planında şeffaflık istiyor

FIFA, kayıtlarını konsey üyelerinin incelemesine açmayı resmen kabul ederken başkanının üzerindeki baskı da artıyor. Bu önemli adım, UEFA'nın Dünya Kupası'na özel yatırımcıları dahil etmeye yönelik iptal edilen plan hakkında tüm bilgilerin açıklanmasını talep eden ültimatomunun ardından geldi.

UEFA, FIFA'nın yönetim yapısına ve tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifine yol açan karar alma süreçlerine açıklık getirmesi için 2 Kasım'ı kesin süre olarak belirlemişti.

Infantino, yakın zamanda yapılan bir konsey toplantısında başarısızlıkla sonuçlanan plan için resmen özür dilemişti. Ancak o sırada ayrıntılı bir açıklama yapmayı reddetmesi, birçok üye federasyonu tatmin etmedi. Başkan, soruları açık bir oturumda yanıtlamak yerine tüm soruların yazılı olarak iletilmesini istemişti. Ne var ki Nyon'dan gelen baskı görmezden gelinemeyecek düzeye ulaştı. Bunun üzerine FIFA yönetimi, dünya futbolunun en güçlü iki kuruluşu arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasını önlemek için gece geç saatlerde devreye girdi.

Zürih'teki belge incelemesine sıkı koşullar

UEFA'nın belirlediği sürenin dolmasına yalnızca saatler kala gönderilen bir mektupta FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom, talep edilen belgelerin konsey üyelerinin incelemesine sunulacağını bildirdi. Ancak belgeler dijital ortamda paylaşılmayacak. Yetkililerin, dosyaları sıkı gizlilik kuralları altında bizzat görmek için FIFA'nın Zürih'teki merkezine gitmesi gerekecek. BBC Sport'un haberine göre üyelere, belgeleri incelemek istediklerini bildirmeleri için iki haftalık süre tanındı.

Reklam
Reklam

FIFA, bu kısıtlayıcı önlemlerin yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve hassas bilgileri korumak için gerekli olduğunu savunuyor. Kurum içinden kaynaklara göre FIFA, gençlik turnuvalarının düzenlenmesi ve yaklaşan olağanüstü kongrenin hazırlıkları nedeniyle yoğun bir iş yükü altında olduğunu belirterek UEFA'nın iki hafta içinde 100'den fazla soruya yanıt verilmesi talebini “uygulanabilir değil” diye değerlendirdi. Ayrıca FIFA'nın hukuk ekibinin, ABD'de devam eden dava süreci nedeniyle ihtiyatlı olunmasını tavsiye ettiği bildiriliyor. UEFA, bu süreçte İsviçre'de suç duyurularına yol açabilecek delillerin açıklanmasını talep etti.

Related Topics

Yönetime ilişkin daha geniş kaygılar ve seçim baskısı

FFE projesiyle ilgili anlaşmazlık, Infantino'nun mevcut yönetimine yönelik daha geniş çaplı memnuniyetsizliğin yalnızca bir parçası. UEFA'nın sert ifadeler içeren mektubunda, ilk FIFA Barış Ödülü'nün Donald Trump'a verilmesine ilişkin tartışmalı karar ve Folarin Balogun'un cezasının ele alınış biçimi de dahil olmak üzere bir dizi şikâyet dile getirildi.

\Mektupta şu ifadeler yer aldı: “FFE'nin geri çekilmesi, hataların kabul edilmesi ve ‘olası yönetim reformları’nın duyurulması, ilgili kararların nasıl alındığını veya FIFA Konseyi'nin neden uygun aşamada sürece dahil edilmediğini açıklamıyor.”

Reklam

Bu şeffaflık talebi, gelecek yıl yeniden seçilmeyi hedefleyen Infantino için kritik bir dönemde geliyor. Rakip adayların niyetlerini açıklamaları için belirlenen 18 Kasım tarihi hızla yaklaşırken UEFA'nın sert tutumu, mevcut başkanın konumunu zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak görülüyor.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”