Gianni Infantino baskı altında: FIFA, UEFA'nın ültimatomunun ardından gizli belgeleri yayımlamayı kabul etti

FIFA, UEFA'nın baskısına sonunda boyun eğerek hassas kurum içi belgeleri yayımlamayı kabul ederken Gianni Infantino, liderliğine yönelik en önemli sınamalardan biriyle karşı karşıya. Bu adım, Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı amaçlayan ancak başarısızlıkla sonuçlanan FIFA Forward Enterprise (FFE) projesiyle ilgili sert çekişmenin ardından geldi.

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UEFA, Dünya Kupası'na özel yatırımcıları dahil etme planında şeffaflık istiyor

FIFA, kayıtlarını konsey üyelerinin incelemesine açmayı resmen kabul ederken başkanının üzerindeki baskı da artıyor. Bu önemli adım, UEFA'nın Dünya Kupası'na özel yatırımcıları dahil etmeye yönelik iptal edilen plan hakkında tüm bilgilerin açıklanmasını talep eden ültimatomunun ardından geldi.

UEFA, FIFA'nın yönetim yapısına ve tartışmalı FIFA Forward Enterprise (FFE) teklifine yol açan karar alma süreçlerine açıklık getirmesi için 2 Kasım'ı kesin süre olarak belirlemişti.

Infantino, yakın zamanda yapılan bir konsey toplantısında başarısızlıkla sonuçlanan plan için resmen özür dilemişti. Ancak o sırada ayrıntılı bir açıklama yapmayı reddetmesi, birçok üye federasyonu tatmin etmedi. Başkan, soruları açık bir oturumda yanıtlamak yerine tüm soruların yazılı olarak iletilmesini istemişti. Ne var ki Nyon'dan gelen baskı görmezden gelinemeyecek düzeye ulaştı. Bunun üzerine FIFA yönetimi, dünya futbolunun en güçlü iki kuruluşu arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasını önlemek için gece geç saatlerde devreye girdi.

Zürih'teki belge incelemesine sıkı koşullar

UEFA'nın belirlediği sürenin dolmasına yalnızca saatler kala gönderilen bir mektupta FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom, talep edilen belgelerin konsey üyelerinin incelemesine sunulacağını bildirdi. Ancak belgeler dijital ortamda paylaşılmayacak. Yetkililerin, dosyaları sıkı gizlilik kuralları altında bizzat görmek için FIFA'nın Zürih'teki merkezine gitmesi gerekecek. BBC Sport'un haberine göre üyelere, belgeleri incelemek istediklerini bildirmeleri için iki haftalık süre tanındı.

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FIFA, bu kısıtlayıcı önlemlerin yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve hassas bilgileri korumak için gerekli olduğunu savunuyor. Kurum içinden kaynaklara göre FIFA, gençlik turnuvalarının düzenlenmesi ve yaklaşan olağanüstü kongrenin hazırlıkları nedeniyle yoğun bir iş yükü altında olduğunu belirterek UEFA'nın iki hafta içinde 100'den fazla soruya yanıt verilmesi talebini “uygulanabilir değil” diye değerlendirdi. Ayrıca FIFA'nın hukuk ekibinin, ABD'de devam eden dava süreci nedeniyle ihtiyatlı olunmasını tavsiye ettiği bildiriliyor. UEFA, bu süreçte İsviçre'de suç duyurularına yol açabilecek delillerin açıklanmasını talep etti.

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Yönetime ilişkin daha geniş kaygılar ve seçim baskısı

FFE projesiyle ilgili anlaşmazlık, Infantino'nun mevcut yönetimine yönelik daha geniş çaplı memnuniyetsizliğin yalnızca bir parçası. UEFA'nın sert ifadeler içeren mektubunda, ilk FIFA Barış Ödülü'nün Donald Trump'a verilmesine ilişkin tartışmalı karar ve Folarin Balogun'un cezasının ele alınış biçimi de dahil olmak üzere bir dizi şikâyet dile getirildi.

\Mektupta şu ifadeler yer aldı: “FFE'nin geri çekilmesi, hataların kabul edilmesi ve ‘olası yönetim reformları’nın duyurulması, ilgili kararların nasıl alındığını veya FIFA Konseyi'nin neden uygun aşamada sürece dahil edilmediğini açıklamıyor.”

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Bu şeffaflık talebi, gelecek yıl yeniden seçilmeyi hedefleyen Infantino için kritik bir dönemde geliyor. Rakip adayların niyetlerini açıklamaları için belirlenen 18 Kasım tarihi hızla yaklaşırken UEFA'nın sert tutumu, mevcut başkanın konumunu zayıflatmaya yönelik bir girişim olarak görülüyor.