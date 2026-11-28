Gianluigi Donnarumma, teknik direktör Enzo Maresca'yı oyun tarzına uygun olduğuna ikna etmekte zorlanırken gelecek yaz Manchester City'den sürpriz şekilde ayrılabilir. Etihad Stadyumu'nda uzun vadeli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen İtalya kaptanının dikkat çeken hataları ve taktiksel uyumsuzluğu, kaleci kadrosunda kapsamlı bir değişim söylentilerini beraberinde getirdi.

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City kaleci kadrosunda kapsamlı bir değişimi değerlendiriyor

Manchester City'nin gelecek yaz kaleci kadrosunu baştan aşağı yenilemeyi düşündüğü bildiriliyor. Bu durum, Donnarumma'nın kulüpteki geleceğini ciddi biçimde belirsizleştiriyor. The Athletic'e göre İtalya kaptanı, İngiltere'de geçirdiği yalnızca iki sezonun ardından ayrılabilir.

Donnarumma, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2025'te Etihad Stadyumu'na geldi. Mevcut sözleşmesi 2030'a kadar sürse de kulüp yöneticileri kalede yeni bir başlangıca açık. Olası değişim yalnızca birinci kaleciyle sınırlı kalmayabilir. Manchester City bu mevkide kadrosunu tamamen yeniden şekillendirmek isterken yedek kaleci Geronimo Rulli de takımdan ayrılabilir.

Maresca döneminde taktiksel uyumsuzluk ve pahalıya mal olan hatalar

Teknik direktör değişikliği, Donnarumma'nın Manchester'daki konumunu büyük ölçüde değiştirdi. Pep Guardiola'nın ayrılması ve ardından Maresca'nın gelişi , kaleciden beklenen taktiksel görevleri değiştirdi. Habere göre 27 yaşındaki kaleci, Maresca'nın tercih ettiği sisteme uymuyor. İtalyan teknik direktör, Donnarumma'nın savunma hattından başlatmak istediği akıcı oyunu yavaşlattığını düşünüyor.

Sahadaki hatalar da durumunu daha karmaşık hâle getirdi. Donnarumma bu sezon bazı önemli kurtarışlar yapsa da PSG, Leipzig ve Aston Villa maçlarındaki hataları nedeniyle eleştirildi. Son aksiliği, salı günü Napoli ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaşandı. Rasmus Hojlund'un açılış golünde top eldiveninin altından geçti.

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Yüksek maliyet, taliplerin sayısını azaltıyor

Donnarumma'nın ayrılığı, City için kolay bir transfer işlemi olmayacak. Onu Premier Lig'den transfer etmek isteyen herhangi bir kulübün ciddi mali kaynak ayırması gerekecek. Kalecinin değeri yaklaşık 45 ila 50 milyon avro. Bonservis bedeline ek olarak Etihad'da yıllık net 12 milyon avro kazandığı bildiriliyor.

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Bu yüksek toplam maliyet, gerçekçi transfer seçeneklerini doğal olarak azaltıyor. Avrupa'da hem bonservis bedelini hem de maaşını karşılayabilecek yalnızca sınırlı sayıda kulüp var.

Serie A devleri gelişmeleri takip ediyor

Manchester'dan ayrılması hâlinde İtalya'ya dönüş en olası seçenek gibi görünüyor. Juventus ve Inter'in adı muhtemel adresler arasında geçiyor. Juventus bu yaz Guglielmo Vicario'yu Tottenham'dan transfer etti , ancak İtalyan kulübü uzun süredir İtalya'nın bir numaralı kalecisini beğeniyor. Bu ilgiyi yeniden somut bir girişime dönüştürüp dönüştürmeyeceği henüz belli değil.

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Inter ise şu anda Josep Martínez ve Ivan Provedel'e güveniyor. İtalyan kulübü gelecek için çeşitli kaleci seçeneklerini değerlendiriyor. City'nin Donnarumma'yı satarak gelir elde etmeye karar vermesi hâlinde bir girişimde bulunması ihtimal dahilinde.