Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Gianluigi Donnarumma'ya övgüler yağdırarak Manchester City kalecisinin üstün performansı olmasa İtalya'nın altı gol yiyeceğini söyledi. Kalecinin tüm çabalarına rağmen Belçika, Brüksel'de fırtına gibi eserek Uluslar Ligi'nde 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.

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Belçika, Brüksel'deki geri dönüşle İtalya'yı şaşkına çevirdi

İtalya, gruptaki son maça 10 puanla lider olarak çıktı. Hem gol averajında hem de ikili averajda Fransa'nın önündeydi; Belçika ise dokuz puanla üçüncü sıradaydı. Pio Esposito konuk ekibi erken öne geçirdi ancak ev sahibi ekip, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy ve Jeremy Doku ile 15 dakika içinde üç gol buldu.

Diego Moreira kontra atakta dördüncü golü attı. Kaleci Senne Lammens, Esposito'nun maçın son bölümündeki penaltısını da kurtardı. Belçika'nın 4-1'lik galibiyeti, İtalya'yı üçüncü sıraya düşürdü.

Van Bommel, Donnarumma'yı ve Belçika kadrosunun zekâsını övdü

Sky Sport Italia'ya konuşan Van Bommel, İtalya'nın daha ağır bir yenilgi almamasında kalecisinin payı olduğunu söyledi. “Donnarumma kalede olmasaydı altı gol atardık” dedi.

Bu galibiyet, Belçika'nın Stadio Olimpico'da ilk turda aldığı 2-0'lık galibiyeti geride bıraktı. Teknik direktör, oyuncularının kısa sürede kaydettiği gelişimden duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı: “Dürüst olacağım, iki ay önce başladığımızda bunu beklemiyordum. Ama İtalya ile oynadığımız ilk maçtan önce bile bu oyuncu grubunun gerçekten çok zeki olduğunu anlayabiliyordum. Bu da bir teknik direktör için onlarla çalışmayı keyifli kılıyor.”

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Belçika teknik direktöründen De Bruyne söylentileri ve Lukaku'nun oynatılmaması hakkında açıklama

İtalya'yı yenemeyen Fransa'ya iki kez mağlup olmasına rağmen Belçika, grupta İtalya'yı iki kez yendi. Kevin De Bruyne ise Napoli'deki son dönem performansının üzerine çıktı. Ocak ayında PSV Eindhoven'a transfer olacağı yönündeki söylentilere değinen Van Bommel, De Bruyne'ye ayrılmasını tavsiye ettiği iddiasını reddetti.

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Van Bommel, “Bana De Bruyne'nin PSV Eindhoven'ın oyun tarzına uyup uymayacağı soruldu. Kulübü iyi tanıdığım için uyacağını söyledim ama Napoli'ye de uyuyor” dedi. “Yani belirli bir soruyu yanıtladım, ona herhangi bir şey yapmasını tavsiye etmedim. Karar tamamen ona ait ve bunu kendisine bırakıyorum.”

Eski Napoli forveti Romelu Lukaku ise maçı yedek kulübesinde tamamladı. Van Bommel sözlerini şöyle bitirdi: “Birkaç gün sakatlık yaşadı ve Türkiye'ye bile gitmedi. Bu yüzden bu akşam onu yalnızca acil bir durumda oynatacağımızı söyledik. Hava da biraz soğuktu, dolayısıyla onu oyuna almamaya birlikte karar verdik.”

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Gündemde ocak ayı transfer söylentileri ve Lukaku'nun iyileşme süreci var

Belçika, Van Bommel'in göreve gelişinden yalnızca iki ay sonra grup aşamasını güçlü bir çıkışla tamamladı. İtalya ise son maç gecesi birincilikten üçüncülüğe düşmesini değerlendirmek zorunda.

Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken dikkatler yeniden kulüp futboluna çevriliyor. PSV Eindhoven ile adı anılan De Bruyne geleceği hakkında karar vermek durumunda. Soğuk havada kısa süreliğine de olsa sahaya çıkmayan Lukaku ise yakın zamanda yaşadığı sakatlığın ardından iyileşmeye devam ediyor.