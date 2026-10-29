Enzo Maresca, Gianluigi Donnarumma’nın Manchester City’nin birinci kalecisi olarak yerini kaybedebileceği yönündeki iddiaları hızla reddetti. Geronimo Rulli, Brighton’a karşı Carabao Kupası’nda penaltı atışlarıyla kazanılan dramatik maçın kahramanı olsa da İtalyan teknik direktör, kaleci tercihindeki sıralamanın değişmediğini vurguladı.

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Etihad'da Carabao Cup heyecanı

Manchester City, Carabao Cup'ta çeyrek final biletini çarşamba günü Brighton'ı çekişmeli geçen penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek aldı. Etihad Stadyumu'nda normal süresi 2-2 biten maçta ev sahibi ekip iki kez geriden gelmek zorunda kaldı. Konuk ekipte Malick Yalcouye perdeyi açarken Mateo Kovacic skoru eşitledi.

Georginio Rutter, Brighton'ı yeniden öne geçirdi ancak Vitor Reis, Rayan Cherki'nin serbest vuruşunda topun yönünü değiştirerek kulüpteki ilk golünü attı ve maçı penaltılara taşıdı. Beraberlik golü, Jeremy Doku'nun oyuna girmesinin hemen ardından geldi. Doku'nun sahaya çıkması, ev sahibi taraftarların coşkusunu gözle görülür biçimde artırdı.

Penaltı atışlarında sahneye Rulli çıktı. Kovacic'in penaltıyı kaçırmasının ardından Arjantinli kaleci, Yasin Ayari ve Lewis Dunk'ın vuruşlarını kurtararak City'nin turu geçmesini sağladı. Rulli, Maresca'nın diğer dört as takım oyuncusuyla birlikte kısa bir izin verdiği Donnarumma'nın yerine kaleyi koruyordu.

Donnarumma'nın rolü konusunda şüphe yok

Donnarumma'nın formuna ilişkin son dönemdeki bazı sorgulamalara rağmen Maresca, as kalecisiyle ilgili tartışmalara kesin bir dille son verdi. Rulli'nin performansının ona bir numaralı formayı kazandırıp kazandıramayacağı sorulduğunda City teknik direktörü taviz vermedi.

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Maresca, "Hayır, benim açımdan kesinlikle hayır," dedi. "İyi çalışıyor ama rolünün tam olarak ne olduğunu biliyor ve bu konuda hiçbir şüphe yok."

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İtalyan teknik direktör, takımının tüm turnuvalardaki hedeflerine de değindi: "Bu farklı bir turnuva ama hedef aynı olmalı. Bu, yeni oyuncuları ve yeni bir teknik direktörü olan yeni bir proje. Üç ay önce başladı. İşimizi yapmamız gerekiyor. Bu da maç kazanmak demek ve şu anda bunu yapıyoruz."

Saha dışındaki gündem ve lige odaklanma

City'nin etkileyici sonuçlar serisi, karmaşık bir ortamda sürüyor. Kulüp, mali suçlamalarla ilgili geçen ay verilen suçlu bulunma kararının sonuçlarıyla hâlâ uğraşıyor. Buna rağmen Maresca, görevindeki ilk aylarda kadrosunun tamamen saha içindeki hedeflerine odaklanmasını sağladı.

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Manchester City, sezona güçlü başlangıcının ardından Premier League puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Fabian Hurzeler'in takımını zorlukla geçmesinin ardından Carabao Cup çeyrek finalindeki rakibi ise League One ekibi Bradford oldu.

Premier League'de Brighton ile yeniden karşılaşma

City, Brighton ile yeniden karşılaşmak için uzun süre beklemeyecek. İki takım bu cumartesi Premier League'de Etihad'da karşı karşıya gelecek. Hafta içindeki kupa maçında iki teknik direktör toplam 16 değişiklik yapmıştı; yeniden oynanacak karşılaşmada ise takımların as oyuncularıyla sahaya çıkması bekleniyor.

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Maresca, Brighton'a karşı bir başka zorlu maç bekliyor. İtalyan teknik direktör şöyle konuştu: "Harika bir dönemden geçiyorlar. Maç kazanıyor, gol atıyorlar. Her maç çok gol atıyorlar: Maç başına üç, dört, beş gol.

"Göreve başladığımızdan beri Premier League'deki tüm maçlarını izledim. İlk günden beri Arsenal, [Crystal] Palace ve Liverpool karşısında hep önde baskı yapıp adam adama oynadılar. Bunun zor bir maç olacağını biliyorduk ve cumartesi günü de tamamen aynı şekilde oynayacaklar."