Manchester City, Finansal Fair Play (FFP) cezaları nedeniyle Premier Lig'den düşerse yıldız oyuncularından herhangi biri Championship'te oynamak için takımda kalır mı? Dietmar Hamann, GOAL için bu soruyu yanıtladı. İtalyan devi Juventus'un örneği, her ünlü oyuncuyla yolların ayrılmasının gerekmediğini gösteriyor.

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Yıldızlar Juventus'ta kaldı

Juventus, şike skandalı Calciopoli'ye karışmasının ardından iki Serie A şampiyonluğundan mahrum bırakıldı ve Serie B'ye düşürüldü. Şaşırtıcı olmayan şekilde, İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic'in de aralarında bulunduğu birçok önemli oyuncu, Torino ekibiyle yollarını ayırmayı tercih etti.

Ancak kulüp efsanesi Alessandro del Piero, Dünya Kupası şampiyonu ikonik kaleci Gianluigi Buffon ile birlikte kalmayı kabul etti. Ballon d'Or ödüllü Pavel Nedved'in yanı sıra Fransız forvet David Trezeguet ve kulübün değişmez isimleri Claudio Marchiso ile Giorgio Chiellini de takımda kaldı.

Bugün ise Premier Lig devi City, FFP kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Kulübün üzerinde 114 suçluluk kararı tehdidi bulunuyor . City'ye, Premier Lig'den düşmesini kesinleştirecek bir puan silme cezası verilebileceği öne sürüldü.

Kilit oyuncular Manchester City'de kalır mı?

Bu yaptırımlar uygulanırsa 2027 yazında birçok yıldızın ayrılması beklenir. Yine de bazı önemli oyuncular, EFL'de geçirecekleri bir yıl için takımda kalmayı kabul edebilir. Bunun mümkün olup olmadığı sorulan eski City orta saha oyuncusu Hamann, Lottoland Live Casino iş birliği kapsamında GOAL'e konuştu: “Elbette küme düşerlerse mali durumlarına bakmaları gerekir çünkü transfer yasağı olabilir. Ama yine de onlara biraz hareket alanı tanınmalı; sonuçta oyunculara ihtiyaçları var.

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“Birkaç oyuncunun kaldığı bir senaryoyu görebiliyorum, evet. Fakat haftada 100, 200 veya 250 bin sterlin kazanan oyuncular olacak ve Championship'te daha azına oynamayacaklar. Bu durumda Finansal Fair Play kurallarına nasıl uyarsınız?

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“Bunu nasıl yapacaklarını merak ediyorum. Çünkü ceza alırlarsa ve küme düşerlerse Premier Lig'in veya EFL'nin mali durumlarını çok yakından inceleyeceğini düşünüyorum. Championship'te haftada 200 bin sterlin kazanan üç, dört, beş oyuncunun oynadığını görebiliyor musunuz? Pek emin değilim.”

Championship'teki fırsatlar

Kendini kanıtlamış bazı oyuncuların Etihad'da kalması muhtemel olsa da diğerlerinin ayrılması , City kadrosunda alternatif isimlerin öne çıkıp kendilerini göstermesine yer açacak.

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Genç yetenek Cavan Sullivan da bu isimlerden biri olabilir ; 2027 sonbaharında 18 yaşına girdiğinde İngiltere'ye gelmesi bekleniyor. Eski ABD millî takım yıldızı Brad Friedel, Philadelphia Union'ın genç yeteneğinin İngiliz futbolunda kendini gösterme fırsatını beklenmedik şekilde elde etme ihtimali hakkında GOAL'e şunları söyledi: “Henüz dünyanın üst düzey liglerinden birinde bir saniye bile oynamamış bir oyuncu. Bir an için ileri sarıp City'nin küme düşmesine yol açacak bir puan silme cezası aldığını varsayalım. Championship'te oynamak onlara çok iyi gelebilir çünkü Sullivan, gelir gelmez oynama fırsatı bulacağı bir kulübe katılabilir.

“Küme düşerlerse geçmişe bakın. Bunun tarihteki muhtemelen en iyi örneği Juventus. Juventus'ta birkaç ikonik isim kaldı ama kulüpte çok sayıda değişiklik de oldu.

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“Bu yüzden onun için çok iyi olabilir; gelip gerçekten oynama şansı bulabilir. Bence bütün oyuncuların durumu takip etmesi gerekiyor ama yaptırımlar kişisel kariyerlerini etkileyene kadar, eğer etkileyecekse, bu onlar için gerçek bir meseleye dönüşmez.”

Manchester City nihai kararı ve yaptırımları bekliyor

Uzun süredir devam eden FFP süreci boyunca masum olduğunu savunan City, şu ana kadar verilen kararlara itiraz etti. Nihai kararların 2027'nin başlarında çıkması bekleniyor. O noktada herkes durumunu öğrenmiş olacak.

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İngiltere'nin en üst liginden düşmekten kurtulmaları mümkün; bunun için alternatif cezalar verilebilir . Aksi takdirde teknik direktör Enzo Maresca ve yönetim kurulunun 2027-28 sezonunda yeniden yükselmeyi hedefleyen bir plan oluşturmak için hızla harekete geçmesi gerekebilir.