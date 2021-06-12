Gianluigi Buffon Parma'ya transfer olmaya sıcak bakıyor

Futbol tarihinin belki de en iyi kalecisi olan Gianluigi Buffon kariyerini, başladığı yerde noktalayabilir.

Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon dünyanın dört bir yanından transfer teklifi alırken, son durağı altyapısından yetiştiği Parma olacak gibi görünüyor.

Bu sezon Serie A'ya veda eden Parma'nın Buffon'a teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken, 43 yaşındaki eldivenin menajeri Silvano Martina da bu durumu doğruladı.

Martina ne söyledi?

Parma Today'e konuşan Martina, Buffon'un kariyerinin son döneminde futbola başladığı kulüp olan Parma'nın formasını yeniden giyebileceğini söyledi:

"Buffon Juventus'tan ayrılma kararını uzun bir süre önce almıştı. Parma elbette ki güçlü bir seçenek ama onun nerede oynayacağının kararını verecek olan ben değilim.

"Her şey hala ihtimaller dahilinde. Gigi bütün teklifleri değerlendiriyor ve bu olasılıkların arasında Parma da var. Geleceğine ilişkin olarak bu hafta konuşacağız."

Parma'da üç kupa kazandı

2001'de Juventus'a transfer olana dek Parma için 220 maça çıkan efsane kaleci, İtala'nın köklü kulübüyle İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da yer alsa da kötü sonuçların önüne geçemeyen Parma, sezon sonunda 20 puanla son sırada yer alarak alt lige düşmüştü.

Juventus'un yaşanan Calciopoli skandalının ardından Serie B'ye düşmesine rağmen kulübü terk etmeyen ve maaşında indirim de yaparak bir sezon Serie A'da oynayan Buffon, efsanesi olduğu takımın lige geri dönmesini sağlamıştı.

Efsane kaleci şimdi aynı başarıyı altyapısından yetiştiği Parma için tekrarlamaya çalışabilir.

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