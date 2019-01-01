Gianluigi Buffon, Paolo Maldini'nin maç rekorunu egale etti
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Juventus kalecisi Gianluigi Buffon, Hellas Verona karşısında forma giydikten sonra Paolo Maldini'nin 902 maçlık kulüp düzeyindeki rekorunu egale etti.
Tüm kariyerini Milan ile geçiren Maldini'nin aksine ise Buffon'un futbol kariyeri üç kulüpte geçti.
Futbola Parma'da başlayan 41 yaşındaki kaleci, bir sezonluk Paris Saint-Germain macerasının ardından bu sezon başında Juventus'a geri dönmüştü.
Parma'da 220 kez forma giyen Buffon, geçen sezon ise PSG'de 25 maçta oynamıştı. Tecrübeli kaleci, kariyerinin en büyük bölümünü ise özdeşleştiği Juventus'a ayırdı. Buffon siyah-beyazlılarda 657 maça çıktı.