İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Gianluigi Buffon, kariyeri boyunca hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi kazanamamış olmayı bir eksiklik olarak nitelendirmediğini söyledi. Ocak ayında 45 yaşına girecek olmasına rağmen Parma'nın kalesini koruyarak, aktif futbol yaşantısını sürdüren Buffon, Serie B'de devam eden kariyerini değerlendirdi.

"Futbol yaşantımı sürdürmemin birçok nedeni var. Kendimi hala güçlü ve rekabetçi hissediyorum. Sporun ve futbolun altın çağında oynadığımı düşünüyorum. İstediğim zaman emekli olabileceğim bir yaştayım.

Bu yüzden kariyerimin kontrolü kendi ellerimde ama yaptığım seçimlerin arkasında her zaman kendimce sebeplerim vardı.

Parma'ya döndüm çünkü taraftarların onlar için oynamamdan ötürü duydukları mutluluk beni de mutlu ediyor. Hayatım boyunca birçok başarı elde ettim ama bunun için çok sayıda fedakarlık yaptım.

Kazandığım kupalar elbette ki önemli ama daha önemlisi taraftarların sevgisiydi. Ne kadar iyi olduğumu bilmek ya da değerli olduğumu hissetmek için sekiz tane Şampiyonlar Ligi kupasına ihtiyacım yok.

Eleştirilere gelince... Gençken eleştiriler nedeniyle incinirdim ancak olgun bir oyuncuya dönüştükten sonra bunları bir motivasyon kaynağı olarak kullanmayı öğrendim. Bazen eleştirilere gerçekten ihtiyacım oldu ve beni eleştirenlerin isimlerini not defterime yazdım"