Gianluigi Buffon: 43 yaşında kanepede göbekle oturup beni eleştiriyorsunuz!

Efsane kaleci kariyerini yurt dışında sürdüreceğini belirtirken, İtalya'daki eleştiri kültürünün yanlış olduğuna dikkat çekti.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'a veda eden efsane kaleci Gianluigi Buffon, kariyerini büyük bir olasılıkla İtalya dışında bir takımda sürdüreceğini açıkladı. Juventus'ta devam etmek için yeterince büyük bir motivasyona sahip olmadığını belirten 43 yaşındaki kaleci, gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığını söyledi.

Buffon ne söyledi?

Daha önce 2017-2018 sezonu sonunda Juventus'a veda eden ve bir yıllık PSG arasının ardından yuvaya geri dönen Buffon, GQ'ye yaptığı açıklamada İtalya dışında bir takımda oynamaya ihtiyaç duyduğunu söyledi:

"Paris'teki deneyim oldukça güzeldi ve beni hem futbol hem de insani anlamda geliştirdi. Orada geçirdiğim bir yılın ardından daha iyi bir insan olduğumu hissediyorum. Şimdi yoluma İtalya bir dışında devam etmem gerektiğini hissediyorum.

"Farklı insanlarla etkileşim kurma, yeni bir dil öğrenme ve her ne olursa olsun zorlukların üstünden gelme fikri insana güven veren adımlar. Kendimi bir futbolcu olarak değil bir insan olarak geliştirmek istiyorum ve bu düşünce bana kendimi daha iyi hissettiriyor."

Parma'dan teklif yok

Yeni takımının henüz netleşmediğini belirten Buffon, menajeriyle bu konuya ilişkin sürekli temasta olduğunu belirtti:

"Menajerime Kuzey Avrupa'dan teklif getirmemesini söyledim çünkü orada oynamaya sıcak bakmıyorum.

"Parma'ya dönüp dönmemeyi düşünmedim çünkü herhangi bir teklif almadım. Kariyerime devam edip etmeme konusunda karar vermek için 20 güne ihtiyacım var. Ardından tam bir huzur içinde devam edip etmeme ve edeceksem nerede oynayacağıma dair karar vereceğim.

"Oldukça iyi bir kariyere sahibim ve içimde güçlü bir motivasyon hissetmedikçe devam etmeye ihtiyacım yok. Her şeye rağmen İtalya'da Parma ve Juventus dışında bir takımda oynamayacağımı söyleyebilirim. İnsan olarak gelişmek istiyorum ve bunu sadece İtalya dışında yapabilirim."

"Juventus için 'feda' dedim"

Juventus'un Calciopoli davası sonrasında Serie B'ye düşürülmesine rağmen takımdan ayrılmamasını da değerlendiren Buffon, menajerlerinin yaptığı cazip tekliflere rağmen kalmayı seçtiğini söyledi:

"Juventus'ta kalacağımı söylediğimde gerçekten de şaşırdıklarını hatırlıyorum. Yunan destanlarını ve mitlerini okuyarak büyüdüm ve önemli olanın başarı ve saygıyı birleştirmek olduğunu biliyordum. O zamanlar 28 yaşındaydım, kariyerimin zirvesindeydim ve inanıp savaşmak istediğim değerlerle Juventus'ta kalmayı seçtim.

"Ayrıca herkesin bilmediği bir şey daha var ki o sezon kulübe daha fazla yardımcı olabilmek için maaşımda 500 bin euro indirim yaptım.

"Serie B'de kalıp daha az para kazanmak maksimum aptallık gibi görünebilir ama bir şeye inandığınızda aptalca hissetmek de güzel ve bunu inanarak yaptığınızda doğru olan budur."

"43 yaşında kanepede göbekle oturup eleştiriyorlar"

Yaşına yönelik eleştirilere de değinen Buffon, insanların kendisinin çıktığı seviyede olamamasından ötürü zaman zaman acımasız eleştiriler yaptığını söyledi:

"İtalya'daki insanların birisi diğerlerinden farklı bir şeye sahipse bunu olumlu bir şekilde kabul etmekte zorlandığını görüyorum. Bu hem benim durumum için geçerli hem de Zlatan Ibrahimovic için.

"35-36 yaşımda olduğum sıralarda artık yaşlandığımı ve yerimi kimin alacağını konuşuyorlardı. Elbette bunu yapmak yerine hayatta kendilerinden daha iyi bir yol izleyip istisnai bir durum oluşturduğumu söyleyebilselerdi bu ilgi çekmezdi. Yaşlı olduğum ve futbolu daha önce bırakmadığım için her zaman bazı hatalar yapmamı bekliyorlardı.

"Başkalarının saygınlığını kabul etmek istemiyoruz. Çünkü o yapıyor, biz yapamıyoruz ve bu bizi rahatsız ediyor. Ben 43 yaşında böyle bir göbekle kanepede otururken, o bir fark yaratmak için sahada.

"Bu durum insanlara kabul edilebilir gelmiyor ve ben bunu çok sınırlayıcı buluyorum."

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