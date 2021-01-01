Gianluigi Buffon 2022 Dünya Kupası için emekliliğini ertelemeye hazırlanıyor

43 yaşındaki Gianluigi Buffon, Juventus ile yollarını ayıracak ama eldivenlerini asmaya hazır değil.

Juventus ile bağlarını koparmaya hazırlanan Gianluigi Buffon için futbolu bırakma kararı bir seçenek olarak masada durmaya devam ediyor ancak 43 yaşındaki efsane başka bir mücadeleye hazır ve İtalya'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almayı düşünüyor.

Juventus kariyerini ikinci kez noktalamak için gün sayan Buffon, bu yazın serbest oyuncu havuzuna girmeye hazırlanırken bir yandan da teklifler almaya başladı.

Gianlugi Buffon ne dedi?

İtalya Kupası'nda Juventus'un Atalanta'yı yendiği maçtan sonra Rai Sport'a konuşan Buffon, geleceği hakkında şunları söyledi:

"Bu şekilde bitirmek beni gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Bu final zaferini takım arkadaşlarımla ve taraftarlarla paylaşacağım. Pastanın üzerindeki krema gibi."

"Taraftarlar, Juventus camiası, takım arkadaşlarım ve teknik direktörler her zaman hayatımın bir parçası olacak. Bu ilişkinin sonu bununla bitmiyor. Sanırım büyük bir sevgi, profesyonellik ve cesaret verdim. Bununla gurur duyuyorum."

"Her şey bitmeli. Ben 43 yaşındayım ve bu yaşta popüler olmayan, tuhaf ve hatta çılgınca görünebilecek seçimler yapmak zorundasın.Ben 43'e böyle ulaştım, çünkü bu küçük çılgınlık kıvılcımı sınır koymama izin vermedi. Hayatımın her anında rüya görüyorum."

"Kendimi yeni ufuklar, yeni projeler ve yeni zorluklarla hayal edip yeniden canlandırabildiğimde mutlu oluyorum. Kazanamayabilirim ama ilgimi çeken bu değil. Asla kupa kazanmak için oynamadım, yolculuklara çıkmak için oynadım. Kendime meydan okumak! Varoluşumun özü budur."

"Hala kendime meydan okumam, seyahat etmem ve bedenimin sınırlarının, enerjimin ve özümün nerede olduğunu görmem gerekiyor. Gelecek hafta ne olacağını bilmiyorum. Mutlu bir adam olarak, sevdiğim ailemin yanında emekli bile olabilirim."

"Bununla birlikte, benimle iletişim kuran ve daha da muhteşem bir şey hayal eden benden daha çılgın biri varsa, o kişiyi takip ederim, Çünkü hayat bundan ibarettir."

"Yakın zamanda bir mesaj aldım. Mesajı; hırs, çılgınlık ve heyecan açısından beni geçebilcek bir kulüp yöneticisi gönderdi."

"Hala iyi bir kaleci olduğumu hissediyorum. Hala Buffon olduğumu hissediyorum. Bu yüzden herhangi bir hediye istemiyorum."

"Yapmak istediğim şey kendime meydan okumak. 2022 Aralık ayına gelmek istiyorum ve hala rolümü oynayacak kadar güçlü hissediyorum. Ama beni aramazlarsa; o da sorun değil."

Adı Galatasaray ile anılmıştı

İtalyan Tuttosport gazetesinde yaklaşık 2 hafta önce yer alan habere göre Buffon'a Avrupa'dan bazı takımlar talip oldu.

Gazete bu takımların Galatasaray, Olympiakos, Sporting, Dinamo Kiev ve Eintracht Frankfurt olduğunu iddia etmişti.

Gianluigi Buffon'un Dünya Kupası kariyeri

Buffon, İtalya için 176 maça çıktı. 2006 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun en önemli oyuncularınan biriydi.

2018 Dünya Kupası elemelerinin play-off turunda İsveç, İtalya'yı eleyince Buffon son Dünya Kupası'nı kaçıran yıldızlar arasında yer aldı.

Tecrübeli kaleci, 2002, 2006, 2010 ve 2014 turnuvalarında toplam 14 maçta İtalya kalesini korudu.