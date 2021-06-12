Gianluca Vialli: "Kanser istenmeyen bir yol arkadaşı gibi"

Euro 2020’de İtalya delegasyonunun başında yer alan Gianluca Vialli, kansere karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

Chelsea’de oyuncu-menajer olarak görev yaptığı dönemle hafızalara kazınan Gianluca Vialli’ye ilk olarak 2017’de kanser teşhisi konmuştu.

Kemoterapi tedavisi gören Vialli, Kasım 2018’de iyileştiğini açıklamıştı. Ancak birkaç hafta sonra hastalık yeniden baş gösterdi. 56 yaşındaki Vialli, uzun bir tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz yıl Nisan ayında hastalığı tamamen atlattı.

Uzun vadede hastalığın etkilerinden tam anlamıyla kurtulmanın olmadığını kabul eden Vialli, buna karşın yaşadıklarıyla benzer durumdaki insanlara umut olmak istiyor.

Amacı ilham kaynağı olmak

RAI’nin İtalya Milli Takımı’nın Euro 2020 yolculuğu için hazırladığı belgeselde yer alan Vialli, hislerini şu şekilde ifade ediyor:

“Kanserle savaşamam, çünkü bu kazanabileceğim bir savaş değil. O benim için çok güçlü bir rakip.”

“Kanser istenmeyen bir yol arkadaşı gibi. Benimle birlikte trene bindi. Ama pes etmeden bu yolculuğa devam etmekten başka çarem yok. Umarım bir gün benden sıkılır ve beni rahat bırakır. Hayatta yapmak istediğim çok şey var.”

“İnsanlar iyi olduğumu gördüklerinde aynı şeyi başarabileceklerini düşünebilir. Ben bir futbolcuydum ve güçlü bir adamdım, ama aynı zamanda kırılgan ve savunmasızdım. Belki bunda kendilerinden bir parça görebilirler.”

Eski dost Mancini

Tedavi süreci devam ederken Vialli’ye İtalya Milli Takımı’nda çalışması için bir teklif geldi. Böylece Vialli, Sampdoria günlerinden tanıdığı Roberto Mancini ile yeniden bir araya gelme şansını buldu.

Vialli ve Mancini'nin Sampdoria’dan takım arkadaşı Attilio Lombardo da İtalya teknik ekibinde yer alıyor.

2018 Dünya Kupası’nı kaçıran İtalya, Euro 2020’de bu başarısızlığı telafi etmeyi amaçlıyor. Turnuvaya 27 maçlık yenilmezlik serisiyle gelen İtalya, açılış maçında Türkiye’yi 3-0 mağlup etti.

Juventus ve Chelsea ile zaferlere yürümüştü

Başarılı bir futbolculuk kariyeri geçiren Vialli, Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı.

Chelsea ile hem oyuncu, hem de teknik direktör olarak Federasyon Kupası’nı kazanan Vialli, Londra’da Lig Kupası’nı ve UEFA Süper Kupası’nı da kaldırmıştı.

1998-2000 yılları arasında Chelsea’nin teknik direktörlüğünü yapan Vialli, 2001/02 sezonunda ise Watford’ı çalıştırdı.

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