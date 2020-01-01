Gianfranco Zola: Chelsea'de oyuncular Maurizio Sarri'nin yöntemlerinden sıkılıyordu

Chelsea'da geçtiğimiz yıl yardımcı antrenörlük yapan Zola, Sarri dönemi hakkında konuştu.

'nin eski oyuncusu Gianfranco Zola, yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Maurizio Sarri’nin antrenman yöntemlerinden oyuncuların sıkıldığını ve çalışmalarda çok zorlandıklarını söyledi.

Zola, beIN Sports’ a yaptığı açıklamada özellikle Eden Hazard ve Willian’ın çok zorlandığının altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: “Hazard ve Willian gibi yetenekli, bir maçı tek başına almayı bilen oyuncularımız vardı ancak egzersiz tipleri antrenman şekilleri nedeniyle çok zorlanıyorlardı ve bu yöntemler diğerleri için gerekliydi. Dürüst olmak gerekirse yöntemler harikaydı, zira sıkılmalarına rağmen sezon boyunca uyguladılar ve bu yüzdendir ki herkesin düşmeye başladığı dönemde sezonun sonuna doğru yükselişe geçtik.”

Oyuncuların sürekli tekrara dayalı antrenmanlardan sıkıldığını da dile getiren Zola, “Başlarda oyuncular ne yapıyorsak arkasında duruyorlardı, harikaydılar. Her şeyi takip ediyorlardı ama daha sonra haftalar geçtikçe tekrarlar ve oynadığımız maçların yoğunluğu nedeniyle oyuncular yoruldu ve sıkıldılar. Ancak sıkılmak işimizin bir parçası. Bazen sıkılmanız gerekir, ama sıkıldığınızda ve buna rağmen devam ettiğinizde gelişiyorsunuz” dedi.

Daha fazla takım

Zola kendi gençliğinden de örnek verirken söyle dedi: “Hatırlıyorum; futbol oynamayı öğrenirken örneğin topa vurma çalışmasını bile günde 300-400 kez yapıyordum. Yorulduğum zamanlar da oldu ancak tekrar tekrar yapmalıydım, çünkü eğer bunun hayatımın bir parçası olmasını istiyorsam, içinden geçmem gereken süreç bu olacaktı.”