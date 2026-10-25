Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, takımının Napoli karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3 berabere kalmasının ardından gösterdiği olgunluğu ve mücadele ruhunu övdü. Stadio Diego Armando Maradona'daki heyecan dolu maçta Scott McTominay ile oyuna sonradan giren Leonardo Balerdi'nin attığı ikişer gol öne çıktı.

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Gasperini'nin Roma'sı altı gollü nefes kesen maçta geri döndü

Roma, Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli karşısında ikinci yarıda sergilediği etkileyici geri dönüşle 3-3'lük beraberliği elde etti. Andre Frank Zambo Anguissa'nın röveşata golü ve Scott McTominay'in kafa vuruşuyla 2-0 geriye düşen konuk ekip, Matias Soule ve oyuna sonradan giren Leonardo Balerdi'nin golleriyle karşılık verdi.

McTominay uzaktan attığı ikinci golle Napoli'yi yeniden öne geçirdi ancak Balerdi, 89. dakikada kafayla beraberliği sağlayarak takımına bir puan kazandırdı.

Bu sonuçla Roma, bu sezon üst düzey rakiplere karşı yenilmezlik serisini sürdürdü.

Gasperini, geç gelen darbeye rağmen takımının inancını övdü

DAZN Italia'ya konuşan Gasperini, oyuncularının maç boyunca karşılaştıkları zorluklara verdiği tepkiden büyük gurur duyduğunu söyledi. Gasperini, “Napoli'nin üstün olduğu ilk yarım saat dışında... birçok fırsat yakaladık ve kazanabileceğimize inandık” dedi.

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“Napoli'nin üçüncü golü bizim için her şeyin sonu olabilirdi ama büyük bir enerji ve inançla beraberlik golünü atmayı başardık.”

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İtalyan teknik adam, “Oyuncular telaşa kapılmadı, paniklemedi; sahadaki yerlerimizi ve oyun tarzımızı koruduk” diye ekledi.

Teknik direktör, Balerdi'nin katkısını övdü ve Allegri'nin kırmızı kartını değerlendirdi

Gasperini, yaz döneminde kadroya katılan Balerdi'nin oyuna sonradan girip attığı iki belirleyici golü öne çıkarırken Massimiliano Allegri'nin maçın son bölümünde saha kenarından ihraç edilmesine de esprili bir dille değindi. Gasperini, “Balerdi ve De Roon, kulüplerinde lider ve kaptandı... Balerdi iki gol attı; bizim için çok önemli bir oyuncu” dedi.

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“Bu maçtan sonra gerçekten iki puan kaybetmiş gibi hissediyoruz. Yine de 3-2 geride olduğumuzu düşünürsek bu sonuca razıyız.”

Allegri'nin kırmızı kartından sonra onunla konuşup konuşmadığı sorulan Gasperini gülümseyerek, “Hayır. Umarım bana kızgın değildir, onu ben oyundan atmadım!” yanıtını verdi.

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Roma, zorlu maçların ardından ivme kazanıyor

Napoli deplasmanındaki beraberlik, Inter ve Como karşısında alınan sonuçların ardından Roma'nın bu sezon üst düzey rakiplere karşı elde ettiği üçüncü önemli beraberlik oldu.

Gasperini, eski şampiyonlardan puan almanın takımının Serie A'da herkesle rekabet edebileceğini gösterdiğine inanıyor.

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Roma, yüksek moralle bir sonraki lig maçına hazırlanmak üzere antrenmanlara dönüyor.