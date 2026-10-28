Gian Piero Gasperini, Roma'nın Stadio Olimpico'da Cagliari'yi 4-2 yendiği heyecan dolu maçın ardından takımının direncini ve altyapısından yetişen oyuncularını övdü. Maçın başlarında geriye düşmesine rağmen Roma, etkili bir geri dönüşe imza atarak Serie A'da zirve mücadelesi için kritik üç puanı aldı.

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Altyapıdan yetişen isimlerle Roma yeniden yükselişte

Stadio Olimpico, yerel altyapıdan yetişen Emanuele Lulli ve Niccolo Pisilli’nin gol attığı maçta Francesco Totti ile Daniele De Rossi’nin parlak günlerini hatırlatan anlara sahne oldu. Napoli karşısındaki son mücadelenin ardından ağır başlayan ve Roma’nın elinden kayıp gidiyor gibi görünen maçın gidişatını bu iki oyuncunun katkıları değiştirdi. Gasperini, Mile Svilar, Manu Kone, Paulo Dybala ve Lorenzo Pellegrini gibi kilit isimlerin yokluğunun kendisini aynı oyuncu grubuna bel bağlamak zorunda bıraktığını kabul etti. Bu da Lulli ile Pisilli’nin katkılarını Roma’nın yakaladığı ivme açısından daha da önemli hâle getirdi.

Gasperini, yoğun rotasyon ve fiziksel yorgunluk döneminde genç oyuncuların sorumluluk almasının önemini vurguladı. Gasperini, Sky Sports Italia’ya şunları söyledi: “Bize inanılmaz yardımcı oldular. Zor bir maçtı; birçok oyuncu hâlâ Napoli maçının yorgunluğunu taşıyordu. Özellikle ikinci yarıda yorgunluk bizi kesinlikle etkiledi ama yaptığımız değişiklikler galibiyeti getirdi. Roma’mın özellikleri neler mi? Skor aleyhine olduğunda takım dağılmıyor, gol atmak için en iyi fırsatları arıyor. İster ilk 11’den ister kulübeden gelsin, katkı verecek oyuncularımız olduğunu biliyoruz.”

Altyapının ruhu

Lulli ve Pisilli’nin çıkışı, özellikle şehir ve kulüple güçlü bağları nedeniyle Roma taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Roma altyapısının geleneğine değinen Gasperini, mevcut oyuncu grubunun formaya özel bir bağlılık duyduğunu belirtti. Lulli’nin kafa golünü teknik gelişiminin bir işareti olarak gösteren Gasperini, oyuncunun maçtan yalnızca yirmi dört saat önce antrenmanda özellikle bu yönü üzerinde çalıştığını açıkladı.

Gasperini, “Olağanüstü çocuklar. Roma altyapısından her zaman güzel örnekler çıkıyor. Beni en çok etkileyen şey, Roma’ya duydukları büyük bağlılık. Bu çok olumlu. Kesinlikle değerliler. Lulli kafayla gol attı; daha dün antrenmanda bunun üzerinde çalışmıştık ve kafa vuruşları onun en güçlü yönü değil. Mora da kafayla mı gol attı? Porto’ya karşı da atmıştı. Evet, kısa boylu ama koordinasyonu çok iyi ve çok yükseğe sıçrıyor” dedi.

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Savunmadaki sorunlar ve sakatlıklarla ilgili son durum

Bol gollü galibiyete rağmen Roma son dönemde savunmada bazı kırılganlıklar gösterdi ve hem Real Madrid’den hem de Napoli’den gol yedi. Gasperini, Cagliari karşısında yenilen iki golü fiziksel yorgunluk ile rakibin hücum hattının kalitesine bağladı. Leonardo Balerdi ve Mario Hermoso’nun şu anda forma giyememesi savunmadaki seçenekleri azaltırken Gasperini, önceki sezonlarda takımının son bölümde sık sık üstünlüğünü kaybetmesine kıyasla bu maçı bitiriş biçiminden memnundu.

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Gasperini, “Son dönemde biraz daha fazla gol yedik ama bu akşamki gollerde yorgunluğun da payı vardı. Balerdi ve Hermoso oynayamadı. Cagliari’nin hücum oyuncularının becerisini de belirtmeliyiz. Napoli maçında ve bugün olduğu gibi geri dönüşler yapmamız, eskiden son dakikalarda rakiplerimizin geri dönüşüne engel olamadığımız yönündeki algıyı yıkmamızı sağlıyor. Bu takım, maçın sonlarında kazanabileceğine inanıyor ve kendi potansiyeline güveniyor. Puan toplamımız bir yıl öncekiyle aynı olsa da bu yıl aldığımız puanların niteliği daha yüksek” diye açıkladı.

Arjantinli yıldızın dönüşü için acele edilmeyecek

Gündem kısa sürede, yokluğu Roma’yı önemli ölçüde etkileyen Dybala’nın sağlık durumuna döndü. Gasperini, Arjantinli oyuncunun yaklaşan Udine deplasmanında forma giyip giyemeyeceği konusunda temkinli konuşarak taraftarların yıldız oyuncunun dönüşü için biraz daha beklemek zorunda kalabileceğini belirtti. Takımı önümüzdeki haftalarda yoğun bir maç takvimi beklerken Gasperini, aceleci bir dönüştense tam iyileşmenin daha önemli olduğu görüşünde ısrarcı.

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Gasperini, “Udinese maçını kaçırması çok muhtemel” dedi ve ekledi: “Sakatlığı konusunda oldukça umutluyduk ama iyileşmesi biraz daha uzun sürüyor. Önemli olan iyileşip sakatlanmadan önceki hâliyle geri dönmesi.”