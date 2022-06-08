Gian Piero Gasperini'den Atalanta yönetimine ultümatom: "Önümüzde üç seçenek var"

Atalanta'nın deneyimli teknik direktörü yönetimin kadroyu güçlendirmesi ya da gençleştirmesi gerektiğini söyledi.

Serie A'da sezonu sekizinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkını elde edemeyen Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini hakkında çıkan istifa söylentilerini yalanlasa da Atalanta yönetimine takımı güçlendirme çağrısında bulundu.

Gasperini, yönetime üç farklı yol teklif ederken, beklemeye geçti.

Ne söylendi?

"Dün istifa ettiğime dair çıkan haberler gerçek değil. Bu haberi ortaya atanlar benimle konuşmadı. Söyleyecek bir sözüm varsa hiçbir zaman susmadım. Bugün istifa etmiyorum. Yönetimle açık olmaya ihtiyacımız var. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyemeyiz.

"Bir takımın kalitesini ve değeri hemen yükseltmek çok kolay değil. Bunu yapmanın çeşitli yolları var. Bazı üst düzey oyuncuları kadroya katmak bu seçeneklerden biri. Kadroyu gençleştirmek de önümüzdeki duran seçeneklerden biri. Yönetim bu iki seçeneğin yanı sıra hiçbir şey yapmamayı da tercih edebilir.

"Neler olacağını hep beraber bekleyip göreceğiz"

Geride bıraktığımız sezonda Teun Koopmeiners, Davide Zappacosta, Matteo Lovato ve Juan Musso gibi takviyeler yapan Atalanta, ligde aradığı başarıyı yakalayamamıştı. Gasperini'nin takımı Şampiyonlar Ligi'nde başladığı sezonu UEFA Avrupa Ligi ile tamamlamış ve Alman ekibi Leipzig'e elenerek, Avrupa defterini çeyrek final ile kapatmıştı.

Daha fazla okuma