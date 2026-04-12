Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile oynanacak maça hazırlık kapsamında takımın ilk antrenmanında yer almadı; bu durum, yaklaşan karşılaşmada oynayıp oynamayacağına dair soru işaretleri doğurdu.

İspanyol “AS” gazetesi, Mbappé’nin Girona maçında sağ kaşından yaşadığı sakatlığın üç dikişle sonuçlanan bir cerrahi müdahaleyi gerektirdiğini ve oyuncunun bu nedenle pazar günkü idmanda bulunmadığını açıkladı.

Ancak gazete, durumun endişe verici olmadığını; Mbappé’nin antrenmanı tedbir amaçlı, olası bir temasın önüne geçmek için kaçırdığını ve gelecek çarşamba Bayern Münih maçında forma giymesinin “şüphe götürmediğini” belirtti.

Mbappé’nin Bayern karşısında koruyucu maske takmayacağı, ancak “bir miktar ağrı olsa bile başka seçenek olmadığı” için oynayacağının kesin olduğu vurgulandı; zira eflatun-beyazlıların ilk maçta aldığı 1-2’lik yenilgiyi telafi etmesi gerekiyor.

Mbappé, önceki gün cuma oynanan ve La Liga’da 1-1 biten Girona maçının son dakikalarında sakatlanmıştı; sağ kanattan içeri sızıp ceza sahası içinde çalım denediği sırada Vitor Reis’in dirseğini yemişti.

Hakem Alberola Rojas’ın faul vermek için yetersiz bulduğu sert temas, Mbappé’nin yüzünde, özellikle sağ kaşında belirgin bir yara ve yoğun kanamaya yol açtı.

Kylian maçı normal şekilde tamamlayabildi ve endişe verici bir belirti olmadan sahadan ayrıldı; ancak soyunma odasında yaranın derin olduğu ortaya çıktı.

Bir süre sonra tıbbi müdahaleye karar verildi; üç dikiş atıldı. O zamandan beri Mbappé dinlenmeye ve salonda çalışmaya devam ediyor, sahaya henüz dönmedi. Oyuncu bugün “Instagram” hesabından yaranın fotoğrafını paylaştı.

Mbappé, sakatlıkları nedeniyle idmanda yer almayan Thibaut Courtois ve Rodrygo’nun bulunduğu eksikler listesine katıldı; ikili, Münih’te takımdan eksik olacak tek isimler. Bunlara ek olarak, cezalı Aurélien Tchouaméni de yok.

Real Madrid’in resmi sitesi antrenmanın ayrıntılarını açıkladı ve şöyle dedi: “Seans, spor salonunda çalışmayla başladı; ardından rondo çalışmaları ile topa sahip olma ve pres üzerine yoğun antrenmanlar yapmak üzere Real Madrid Şehri sahasına geçildi. Sonrasında oyuncular, hücumların sonlandırılmasıyla birlikte top ile yüksek şiddetli çalışmalar yaptı ve seans yarım sahada oynanan bir maçla tamamlandı.”