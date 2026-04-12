Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih ile oynanacak maç öncesi takımın ilk antrenmanına katılmadı; bu durum, yaklaşan karşılaşmada oynayıp oynamayacağına dair soru işaretleri doğurdu.

İspanyol “AS” gazetesi, Mbappé’nin Girona maçında sağ kaşından sakatlanmasının ardından üç dikişle sonuçlanan bir cerrahi müdahale gerektiğini ve oyuncunun bu nedenle pazar günkü antrenmana katılmadığını aktardı.

Ancak gazete, durumun endişe verici olmadığını; Mbappé’nin antrenmanı kaçırmasının herhangi bir temas riskini önlemek amacıyla alınmış ihtiyati bir önlem olduğunu ve çarşamba günü Bayern Münih’e karşı oynanacak maçta forma giymesinin “şüphe götürmediğini” belirtti.

Haberde, Mbappé’nin Bayern’e karşı koruyucu maske takmayacağı, ancak “bir miktar ağrıyla bile olsa başka seçenek olmadığı” için oynayacağının kesin olduğu vurgulandı; zira eflatun-beyazlıların ilk maçı 1-2 kaybetmesinin telafisine ihtiyacı var.

Mbappé, geçen cuma La Liga’da oynanan ve 1-1 biten Girona maçının son dakikalarında, sağ kanattan içeri kat edip ceza sahası içinde çalım denedikten sonra Vitor Reis’in dirseğini yüzünde hissetmesi sonucu sakatlanmıştı.

Hakem Alberola Rojas bu sert temasın faul verilmesi için yeterli olmadığına hükmetti; ancak pozisyon, Mbappé’nin yüzünde özellikle sağ kaş bölgesinde belirgin bir yaraya ve yoğun kanamaya yol açtı.

Kylian maçı normal şekilde tamamlayabildi ve endişe verici bir belirti olmadan sahadan ayrıldı; ancak soyunma odasında yaranın derin olduğu anlaşıldı.

Bir süre sonra tıbbi müdahaleye karar verildi ve üç dikiş atıldı. O zamandan beri Mbappé dinleniyor ve salon çalışmaları yapıyor; henüz yeniden sahaya dönmedi.

Real Madrid dün bir gün izin yaparken, takım bugün onsuz çalıştı.

Mbappé, sakatlıkları nedeniyle Thibaut Courtois ve Rodrygo’nun da yer aldığı antrenman eksikleri listesine eklendi; bu ikili, ayrıca cezalı Aurélien Tchouaméni ile birlikte Münih’teki maçta takımın tek eksikleri olacak.

Real Madrid’in resmi sitesi antrenmanın detaylarını şöyle açıkladı: “Antrenman, spor salonundaki çalışmalarla başladı; ardından Real Madrid Şehri sahasına geçilerek rondo çalışmaları ile topa sahip olma ve baskı üzerine yoğun antrenmanlar yapıldı. Daha sonra oyuncular, top ile yüksek şiddetli çalışmalar ve hücumları bitirme üzerine antrenman yaptı; idman, yarı sahada oynanan bir maçla tamamlandı.”