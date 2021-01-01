Ghezzal ve Vida'nın gol sohbeti: Topu bana gönder

Beşiktaş'ın yıldız isimleri Rachid Ghezzal ile Domagoj Vida'nın Fenerbahçe maçı öncesi gol sohbeti yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yıldız isimleri Rachid Ghezzal ile Domagoj Vida arasında Fenerbahçe maçı öncesi ilginç bir diyalog yaşandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe derbisi öncesi Ghezzal, Vida'ya, "Bugün gol atacağını hissediyorum" dedi. Hırvat stoper de takım arkadaşına "Serbest vuruş olduğunda topu doğrudan bana ortala, görürsün gol atacağım" ifadelerine kullandı.

Ghezzal'dan Vida'ya 4. asist

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Vida'nın golünde asisti yapan isim Ghezzal olmuştu. Cezayirli yıldız BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarının ardından 4. kez takım arkadaşına asist yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de şimdiye kadar 13 asistti bulunan Cezayirli yıldız bu sezon toplamda 13 kez gol pası vererek bu alanda zirvede yer alıyor. Rachid Ghezzal sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılmıştı.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan siyah - beyazlılar ligde bir sonraki maçta deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bir maçı eksik olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri 64 puana sahip.