Beşiktaş'a şok: Rachid Ghezzal Zambiya-Cezayir maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın Süper Ligde asist krallığına koşan yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlık geçirdi.

Süper Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Galatasaray'ın üç puan önünde ilk sırada yer alan Beşiktaş, Rachid Ghezzal'dan gelen haberle sarsıldı.

Ülkesi Cezayir'in Zambiya deplasmanında oynadığı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri karşılaşmasında ilk yarının son dakikasında sakatlanan Ghezzal, ikinci yarıya çıkamadı. Cezayir'in ilk golünü atan ve ikinci golünde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani'ye asisti yapan Ghezzal, devre arasında yerini El Arbi Soudani'ye bıraktı.

Ghezzal'ın sakatlığının ne durumda olduğu henüz netlik kazanmadı. Ghezzal milli takımının sağlık heyetinden gelecek rapor doğrultusunda ülkesinin 29 Mart Pazartesi günü Botswana ile oynayacağı maç için milli takım kampında kalacak ya da bu maçta oynayamayacak olması halinde yeniden Beşiktaş için İstanbul'a dönecek.

Ghezzal'ın Beşiktaş'a katkısı

Son iki yılda hem Leicester City'de hem de Fiorentina'da beklentileri karşılayamayan Ghezzal, Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

2015-2016 sezonunda Lyon formasıyla Ligue 1'de 29 maçta 8 gol ve 9 asistle oynayarak adını futbol dünyasına ezberleten Cezayirli oyuncu, sonrasında transfer olduğu Monaco, Leicester City ve Fiorentina'da birer sezon kalmıştı. Bu sezon Beşiktaş'ta yeniden form tutan Ghezzal, şans bulduğu 21 maçta 1 gol ve 13 asistle oynadı.

Beşiktaş'ın ligde ilk sırada yer almasında büyük rol oynayan Ghezzal, takımının ligde oynadığı son maç olan Fenerbahçe derbisinde de Domagoj Vida'nın golünde asisti yapan isim olmuştu.