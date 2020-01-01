Ghezzal sakatlandı, Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Siyah beyazlı kulüpte asistleri ile dikkat çeken Rachid Ghezzal, sakatlandı.

Beşiktaş'ın ile yaptığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Ghezzal maçında oynayabilecek mi?

Beşiktaş sağlık heyeti, yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı. Oyuncunun durumunun Kayserispor maçının öncesinde netlik kazanması bekleniyor.

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28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta 6 asist yaptı.