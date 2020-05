Gheorghe Popescu: UEFA Kupası'nda son penaltı bana kaldığı için şanslıydım

Galatasaray tarihinin efsane futbolcuları arasında yer alan Gheorghe Popescu, UEFA Kupası zaferi hakkında konuştu.

'ın UEFA Kupası zaferinde önemli bir rol oynayan Gheorghe Popescu, karşısındaki finalde kullandığı son penaltı atışı hakkında yaşadıklarını dile getirdi.

Popescu, Rumen basınına verdiği demeçte son penaltıyı kullanan kişi olduğu için şanslı olduğunu söyledi:

"Her izlediğimde, her baktığımda duygulanıyorum. Şanslıydım, çünkü son penaltı bana kalmıştı. Ancak takım arkadaşlarım penaltıları gole çevirdiği için belirleyici penaltı vuruşu bana kalmıştı. Seaman ile göz gözeydik. Kurtarmak için her şeyi yapacaktı gibi görünüyordu ama garanti kullandım ve gole çevirdim. Galatasaray ile unutulmaz bir gündü. Galatasaray ile unutulmaz anılar yaşadım."