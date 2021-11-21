ÖZEL | Gheorghe Popescu: Galatasaray - Fenerbahçe rekabeti, Real Madrid - Barcelona gibi

ÖZEL | İdil Erin Tetik @idilerintetik

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 129. randevuda karşı karşıya gelecekler. İki ezeli rakip, ebedi dost zorlu mücadelede galibiyeti ararken heyecan da zirvede olacak.

Sezonun kritik derbisi öncesinde 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başında Galatasaray'ın unutulmaz başarılarında yer alan ve bu derbinin atmosferini yakından tanıyan Gheorghe Popescu ile konuştuk.

O yıllarda Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Popescu, UEFA Kupası finalinde son penaltıyı atıp Aslan'a kupayı getirmişti.

Gheorghe Hagi ile Popescu, sarı-kırmızılılar'ın unutulmaz Rumen ikilisiydi. Şimdi ise başka bir Rumen ikili, Galatasaray kadrosunda ışığını parlatıyor.

Galatasaray'da Hagi ile birlikte unutulmaz anılar yaşadınız. Şimdi bir başka Rumen ikili yine Galatasaray için oynuyor. Cicaldau ve Morutan'ın benzer izler bırakacağını düşünüyor musunuz?

"Ben ve Hagi ile aynı seviyede olmalarını gerçekten çok isterim. Ama bu oldukça zor olacak çünkü bizim orada yaşadıklarımız unutulmaz deneyimlerdi.

Yerel kupaların yanı sıra UEFA Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı da kazandık. Bunu çok takdir ettiğim iki teknik adam Fatih Terim ve Mircea Lucescu ile başardık."

Galatasaray yeni bir yapılanma sürecinde ve kadroda birçok genç futbolcu yer alıyor. Bu uzun süredir denenmemiş bir proje. Galatasaray'ı neler bekliyor?

"Genç yetenekli oyuncuları getirerek iyi bir stratejiye sahip olduklarına inanıyorum ama her maç daha da iyi olmaları için biraz zaman ve sabra ihtiyaçları var."

Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı renklerin yanı sıra Barcelona, PSV Eindhoven ve Tottenham formalarını da terletti.

Eski Rumen yıldız, Galatasaray - Fenerbahçe derbileri kadar El Clasico, PSV - Ajax ve Tottenham - Arsenal derbilerinin atmosferini de çok yakından tanıyor.

Süper Lig'in iki ezeli rakibinin mücadelesinin atmosferini ise El Clasico'ya benzetiyor.

Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı birçok kez derbide oynadınız. Hem iyi hem kötü sonuçlar gördünüz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi denilince aklınıza gelen ilk şey nedir?

"Hem saha içinde hem de tribünlerde unutulmaz maçlar yaşadık ve çok iyi performanslar gösterdik.

Bir gazetecinin bana atfettiği söylem oldukça ünlüydü: "Harika oyun, Büyük Popescu."

Oynadığım büyük rekabetleri düşünürsek Galatasaray - Fenerbahçe maçı kesinlikle Real - Barcelona klasiği ile karşılaştırılabilir.

PSV Eindhoven - Ajax, Tottenham - Arsenal mücadelelerine de şahit oldum."

Galatasaray'ın stoperi Marcao birçok Avrupa kulübünün radarında. Eski bir savunmacı olarak Marcao'nun yeteneklerini ve potansiyelini nasıl buluyorsunuz?

"Daha 25 yaşında olduğu için iyi bir potansiyele sahip değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

Galata sözleşmesini iki yıl daha uzatarak çok doğru bir karar aldı."

Yıllarca futbola gönül veren ve birçok başarıya imza atan Gheorghe Popescu'nun oğlu Nicolas da kendisi gibi futbolcu.

18 yaşındaki Nicolas futbola Hagi'nin akademisinde başladı, şimdi de babasının başkanlık yaptığı Farul'da oynuyor.

Galatasaray, Cicaldau ve Morutan'ın ardından birçok Rumen futbolcuyla daha ilgileniyor. Bir gün oğlunuz Nicolas'ın da Galatasaray'da oynamasını ister misiniz?

"Rumen futbolu her zaman yetenekli oyunculara sahipti.

Nicolas bir gün Galatasaray'da oynarsa tabii ki benim için büyük bir zevk olur."