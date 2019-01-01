Gheorghe Hagi'nin eski menajerinden olay itiraf! ''Hagi için Fenerbahçe'yle görüştüm''

Gheorghe Hagi'nin eski menajeri Ioan Becali'den yıllar sonra Fenerbahçe'yle ilgili dev bir itiraf geldi.

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin eski menajerinden yıllar sonra çarpıcı bir itiraf geldi.

Hagi'nin futbolculuk döneminde menajerliğini yapan Ioan Becali, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe'ye dair önemli açıklamalar yaptı.

TV Telekom Sport'a konuşan Becali, Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönem yaşanan ödeme sorunuyla ilgili, ''Galatasaray, Hagi ile Popescu'nun paralarını ödüyordu ancak zaman zaman gecikme yaşanıyordu.'' ifadelerini kullandı.

''Hagi için Fenerbahçe'yle görüştüm''

O dönem Fenerbahçe yönetimine Hagi'yi önerdiğini itiraf eden Becali, ''Hagi yıllık 3,4,5 milyon kazanıyordu. Ödemesinin son tarihi geçeli 4 ay olmuştu. Fenerbahçe'ye gittim ve kulüp başkanına 'Transferde bombayı patlatmak ister misiniz?' diye sordum. Bana, 'Bunun için tüm polislerle konuşmalıyız, uzak bir yerden ev tutmalıyız. Çünkü burada iç savaş çıkar' dedi'' şeklinde konuştu.

Akabinde ödeme konusunu Fatih Terim'le görüştüğünü belirten Becali, ''Yaşananlardan sonra Fatih Terim'le görüştüm. Terim gerekli yerlerle görüştü ve ödemeler yapıldı'' dedi.

1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hagi, UEFA Kupası ve Süper Kupa başta olmak üzere sarı-kırmızılı formayla birçok başarı yakaladı.