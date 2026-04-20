Gheorghe Hagi, vefat eden Mircea Lucescu'nun yerine Romanya milli takımının teknik direktörlüğüne getirildi

Gheorghe Hagi, Pazartesi günü Romanya'nın yeni milli takım teknik direktörü olarak atandı. 61 yaşındaki Rumen teknik adam, bu ayın başlarında geçirdiği bir dizi kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mircea Lucescu'nun yerine geçti.

Romanya, Lucescu yönetiminde önümüzdeki yaz yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamamıştı. Dünya Kupası elemeleri H Grubu'nda Avusturya birinci olurken, Bosna-Hersek ikinci sırada yer aldı. Bosna-Hersek, play-off'larda İtalya'yı yenerek sürpriz bir sonuç elde etti ve böylece çok arzulanan Dünya Kupası biletini kaptı.

Yine de Romanya, Kosova, Kıbrıs ve Litvanya'nın rakip olduğu Uluslar Ligi 2. Grubu'nu lider olarak tamamladığı için Dünya Kupası'na katılmak için bir şans daha elde etti.

Play-off'larda Romanyalılar Türkiye ile karşılaştı, ancak FIFA sıralamasında 22. sırada yer alan rakibine 1-0 yenildi. Türk tarafında golü, NEC ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu attı.

Bu maçtan iki hafta sonra Lucescu, geçirdiği bir dizi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Pazartesi günü Romanya Futbol Federasyonu, Hagi'nin onun halefi olduğunu ve milli takım teknik direktörlüğünde ikinci dönemine başladığını duyurdu.

Real Madrid ve FC Barcelona'nın eski oyuncusu ve 124 kez milli forma giyen Hagi, 2001 yılında da milli takım teknik direktörlüğü yapmıştı. Ancak bu ilk dönem kısa sürdü: dört maçın ardından görevinden istifa etti. Daha sonra Galatasaray'da da görev yaptı.

Hagi, Eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'ne Romanya'yı hazırlamakla görevli. Bu turnuvada Romanya'nın rakipleri İsveç, Bosna Hersek ve Polonya olacak. Hagi'nin milli takım teknik direktörü olarak ilk maçı, 1 Haziran'da Romanya'nın Gürcistan ile oynayacağı hazırlık maçı olacak.