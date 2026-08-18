Medya mensubu Halid el-Gundur, Ahly'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Ammuta'nın yaklaşımına ilişkin açıklamalarıyla tartışma yarattı ve Faslı teknik adamın oyuncularla ilişkilerinde sert ve öfkeli bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.

Halid el-Gundur, televizyona yaptığı açıklamalarda, Ammuta'nın BAE ekibi el-Cezire'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde, kendi anlatımına göre, aralarında Fransız Nabil Fekir ve Mısırlı Muhammed en-Nenni'nin de bulunduğu bazı takım yıldızlarıyla anlaşmazlıklar yaşandığını söyledi.

El-Gundur, bu anlaşmazlıkların, ifade ettiğine göre, uygunsuz sözler kullanılması ve bazı oyuncularla sert bir şekilde muamele edilmesi noktasına vardığını, bunun da bu yöntemin Ammuta'nın Ahly'deki yeni deneyimine taşınması ihtimaline dair endişelerine yol açtığını ekledi.

El-Gundur, Ahly'nin farklı tecrübelere ve kişiliklere sahip bir oyuncu grubunu barındırdığını, bunun da özellikle takım içindeki uyumu koruma önemi göz önüne alındığında soyunma odasının yönetiminde dengeli bir yaklaşım gerektirdiğini açıkladı.

El-Cezire müdürü yanıt verdi

Öte yandan, BAE ekibi el-Cezire'nin futbol takımı müdürü Hüseyin Süheyl, Ammuta'nın kulübün teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde takımın bazı oyuncularıyla arasında krizler yaşandığına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Süheyl, "El-Meydanu'r-Riyadi"ye yaptığı açıklamalarda, Ammuta'nın el-Cezire'deki deneyimi sırasında oyuncularla krizlere girdiğine dair ortaya atılanlara yanıt olarak şöyle konuştu: «Bu kesinlikle doğru değil».

Süheyl, Ammuta'nın el-Cezire oyuncularıyla iyi bir ilişkiye sahip olduğunu belirterek şunları vurguladı: «İlişkisi mükemmel, kararlı ve sert bir teknik direktör olduğu doğru ve bu bir kusur değil. Dünyada bu şekilde davranan pek çok teknik direktör var, çünkü soyunma odasını disipline etmek kararlılık ve sertlik gerektiriyor».

Süheyl, Ahly'nin büyük bir kulüp olduğunu ve soyunma odasını kontrol altında tutmak için yalnızca Ammuta gibi güçlü bir kişiliğe ihtiyaç duymadığını belirterek şöyle açıkladı: «Ahly büyük bir kulüp ve teknik açıdan çok fazla değişikliğe ya da dokunuşa ihtiyaç duymuyor».