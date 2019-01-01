Getafe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.
Temsilcimiz Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada topladığı 6 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde galibiyetle tanışamayan 3 puanlı Getafe ise dördüncü haftası geride kalan İspanya La Liga'da 18. sırada yer alıyor.
İki takım tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.
Getafe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Getafe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 19:55'de başlayacak.
Getafe - Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki Getafe - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Getafe - Trabzonspor maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Trabzonspor galibiyetine 4.75 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.30 olarak belirlenmiş.
Getafe galibiyetine verilen oran ise 1.45.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.