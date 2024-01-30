İspanya La Liga'da lider Girona'yı takibini sürdüren Real Madrid, birinciliği geri almak için sahaya çıkıyor.
Bir maç eksiği ile 54 puanla ikinci sırada bulunan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, kazandıkları takdirde 57 puana ulaşacaklar ve 55 puanlı Girona'yı geçip liderlik koltuğuna oturacaklar.
Los Blancos'un hafta içindeki mesaisindeki rakibi Getafe olacak. Kullanıcılar Google'da Getafe Real Madrid maçı hangi kanalda ve Getafe Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? sorularını aratıyor. Tüm detayları goal.com/tr aktarıyor...
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Real Madrid, La Liga'nın 20. hafta mücadelesinde Getafe'ye konuk olacak. 1 Şubat Perşembe akşamı oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Gelecek maç
Hakem Burgos'un yöneteceği maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Getafe - Real Madrid
|1 Şubat Perşembe
|23.00
|S Sport ve S Sport Plus