Getafe ile Malaga, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Getafe'deki Coliseum'da karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son maçlarda üstün olan taraf Getafe. Getafe, Málaga'ya karşı son beş LaLiga karşılaşmasının üçünü kazandı. Buna, Ocak 2018'de Coliseum'da aldığı 1-0'lık iç saha galibiyeti de dahil. Getafe bu maça ivme kazanma hedefiyle çıkarken, Málaga ise deplasman formunu tersine çevirmeyi ve sezonun ilk bölümünün ardından üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Bırakın GOAL Getafe - Malaga maçının biletlerini almak için bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için anlatsın.

Getafe - Malaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Malaga maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saati için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 09:00 Coliseum

Getafe - Malaga LaLiga bileti nasıl alınır?

Getafe'deki Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Málaga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, aşağıdaki resmî ve ikincil bilet seçeneklerinden yararlanabilirsiniz:

Getafe CF resmî internet sitesi: Getafe ev sahibi takım olduğu için genel satış biletleri doğrudan Getafe CF'nin ana internet sitesindeki resmî bilet portalı üzerinden satışa sunulur (entradas.getafecf.com). Genel satışlar genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce başlar.

Estadio Coliseum gişesi (Taquillas): Biletleri, müsabaka öncesinde veya maç gününde, müsaitliğe bağlı olarak Getafe'deki Estadio Coliseum'un gişesinden şahsen satın alabilirsiniz.

Málaga CF resmî deplasman kontenjanı: Málaga CF'yi deplasman tribününde destekliyorsanız, biletler kulübün resmî üyeleri ve kombine sahipleri için doğrudan Málaga'nın resmî bilet bölümü (entradas.malagacf.com) üzerinden dağıtılır.

İkincil pazar ve toplayıcı platformlar: Resmî koltuklar tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları ve karşılaştırma siteleri stadyumun farklı bölümlerindeki yeniden satış biletlerini listeler.

Getafe - Malaga LaLiga biletleri ne kadar?

Getafe - Málaga LaLiga maçı için bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî gişesinden nominal değer üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Resmî doğrudan biletler (nominal değer):

Genel giriş aralığı: Getafe CF'nin resmî bilet satış kanalı üzerinden yaklaşık 30 € ila 75 € . Fondo (kalelerin arkası): 30 € ila 40 € . Lateral (yan tribünler): 40 € ila 60 € . Tribuna (ana tribün): 60 € ila 80 € .

İkincil yeniden satış platformları:

Başlangıç fiyatları: StubHub gibi ikincil bilet pazarlarında fiyatlar, talep ve işlem ücretleri nedeniyle standart oturma düzeninde genellikle yaklaşık 120 € ila 160 € seviyesinden başlar. Ortalama yeniden satış fiyatı: Genellikle genel oturma kategorilerinde 150 € ile 220 € arasında değişir.

VIP ve hospitality paketleri:

İkram erişimi sunan premium koltukların fiyatı bilet başına yaklaşık 180 € ila 300 €+ seviyesinden başlar.



Getafe - Malaga LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Malaga form durumu

Getafe, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu 23 Ağustos'ta Racing Santander karşısında alınan 1-0'lık LaLiga galibiyetiydi. Ayrıca 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Partizan Beograd'ı 3-1 mağlup etti. Bu serinin en kötü sonucu ise 15 Ağustos'ta Deportivo Alaves'e karşı alınan 3-0'lık yenilgiydi. Getafe bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi. Seride Tottenham Hotspur ile oynanan 1-1'lik hazırlık maçı beraberliği de yer aldı.

Malaga, LaLiga'daki iki maçından bir puan çıkardı ve son beş maçlık süreçte bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu 24 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kalması oldu. Öncesinde ise LaLiga açılış maçında Atletico Madrid'e 2-0 yenildi. Sezon öncesi sonuçlar arasında Fulham ile 2-2'lik beraberlik ve Al-Arabi karşısında alınan 4-2'lik galibiyet yer alırken, AD Ceuta FC'ye 2-1 mağlup olduğu maç da bu seride bulundu.

Getafe - Malaga: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 19 Mayıs 2018'de LaLiga'da oynandı ve Getafe deplasmanda Malaga'yı 1-0 mağlup etti. Tamamı LaLiga'da oynanan kayıtlardaki son beş karşılaşmada Getafe'nin üç galibiyeti bulunurken Malaga'nın galibiyeti yok, iki maç da Getafe'nin Coliseum'daki galibiyetleriyle sona erdi. Buna, Ocak 2018'de alınan 1-0'lık iç saha galibiyeti de dahil. Veri setindeki Malaga adına en iyi sonuç Şubat 2016'da alınan 3-0'lık iç saha galibiyetiydi, ancak bunun dışında iki takım arasındaki son karşılaşmalarda üstün olan taraf genel olarak Getafe oldu.