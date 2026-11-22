Diego Simeone’nin Atletico Madrid’i, Coliseum’da etkili geçiş oyunu ve saha hâkimiyetiyle Getafe’yi dağıtarak taktik dersi verdi. Atletico, Getafe’nin savunma düzenindeki boşlukları büyük bir hassasiyetle değerlendirdi ve maçın sonucu ilk yarıda büyük ölçüde belli oldu. Topa %69 oranında sahip olan ve 4,11 beklenen gol (xG) üreten konuk ekip, mücadelenin büyük bölümünde Getafe’yi kendi yarı sahasına hapsetti.

Hücumdaki akıcılığa, hatlar arasındaki akıllı hareketliliğiyle Julian Alvarez öncülük etti. Bu hareketlilik, Alex Baena ve Johnny Cardoso’nun devre arasından önce gol bulmasına zemin hazırladı.

Getafe 11 faulle oyunun ritmini bozmaya çalışsa da Atletico soğukkanlılığını korudu. Djene’nin kırmızı kartının ardından Alex Grimaldo’nun son dakikalarda penaltıdan attığı golle fark üçe çıktı. Bu eksiksiz performans, Simeone’nin güçlendirilmiş kadrosundaki uyumun giderek arttığını gösterdi.

Kaleci ve savunma

Jan Oblak - 7/10

Takımı topa hâkim olduğu için Sloven kaptan sakin bir akşam geçirdi ve büyük ölçüde oyunu izledi. Kalesini gole kapatmak için yalnızca bir kurtarış yapması gerekti. Güvenilir paslarıyla da Atletico’nun Getafe’nin aralıklı baskısına karşı geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

Robin Le Normand - 7/10

İkili mücadelelerde üstünlük kuran Le Normand, Enes Unal’a hareket alanı tanımadı. 49. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü ancak savunma düzeni son bölümde değişene kadar hava toplarında sağlam, top ayağındayken sakin bir görüntü sergiledi.

David Hancko - 7/10

Hancko, stoper ikilisinin solunda takıma iyi bir denge sağladı. Orta sahaya çıkabilmesi, takımının %69’luk topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu. Getafe’nin uzun top tehdidine karşı da dikkatliydi ve birkaç önemli pas arası yaptı.

Marcos Llorente - 7/10

Sağdaki çok yönlü rolünde oynayan Llorente, geçişlerde takımın itici gücüydü. Hızı sayesinde Getafe’nin soldan geliştirmeye çalıştığı kontra atakları durdurdu. Ev sahibinin dar 4-4-2 dizilişini genişletmek için gereken genişliği de sağladı.

Alex Grimaldo - 8/10

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Sol kanatta sürekli tehdit yaratan Grimaldo, 90+2. dakikada penaltıyı gole çevirip skoru 3-0’a taşıyarak başarılı bireysel performansını taçlandırdı. Kanattan yaptığı ortalar sürekli tehlike yarattı; savunma görevlerini de her zamanki gibi akıllıca yerine getirdi.

Orta saha

Koke - 7/10

Tecrübeli orta saha oyuncusu, topu dolaştırıp Atletico’nun saha içi düzenini koruyarak takımın kalbi oldu. Oyunun temposunu belirledi ve daha ilerideki orta saha oyuncularının savunma ile kanat arasındaki boşluklara hareketlenmesine imkân tanıdı.

Johnny Cardoso - 8/10

Cardoso orta sahada öne çıkan bir performans sergiledi. Ceza sahasına doğru zamanda girerek 30. dakikada takımının ikinci golünü attı. 36. dakikada sarı kart görmesine rağmen devre arasında oyundan alınana kadar fiziksel gücüyle önemli katkı sağladı.

Pablo Barrios - 7/10

Barrios, orta alandaki enerjisiyle savunmadan hücuma geçişlerde bağlantı kurdu. Getafe’nin orta sahada fiziksel mücadeleye girmeye çalıştığı bir maçta baskı altında topu koruyabilmesi büyük önem taşıdı.

Alex Baena - 8/10

Baena, 10. dakikada net bir vuruşla perdeyi açarak maçın gidişatını belirledi. Topsuz koşuları Getafe beklerine sürekli sorun çıkardı. Sahada kaldığı 67 dakika boyunca Alvarez ile çok iyi bir uyum sergiledi.

Giuliano Simeone - 6/10

Simeone kanatta çalışkanlığı ve mücadele gücüyle katkı verdi ancak hücumun son bölümünde diğer hücum oyuncuları kadar etkili olamadı. Taktik disiplininin yardımıyla Llorente sağ kanattaki kontrolünü korudu.

Hücum

Julian Alvarez - 9/10

Alvarez bu galibiyetin mimarıydı. Gol atmasa da iki kritik asist yaptı: Önce 10. dakikada Baena’nın, ardından 30. dakikada Cardoso’nun golünü hazırladı. Oyun görüşü ve paslarının ayarı dünya standartlarındaydı; takımın yaratıcılığının merkezinde olduğunu gösterdi.

Yedekler ve teknik direktör

Kang-in Lee - 6/10

Orta sahaya daha fazla teknik kalite katmak için devre arasında Cardoso’nun yerine girdi. Getafe yorulurken topu dolaştırarak takımının yüksek topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

Rodrigo Mendoza - 6/10

67. dakikada Baena’nın yerine oyuna girdi. Takıma tazelik kattı ve disiplinli pozisyon alışıyla sonucun korunmasına yardımcı oldu.

Alexander Sorloth - 6/10

Son 15 dakikada Alvarez’in yerine oynadı. Hücumda fiziksel bir dayanak noktası oluşturdu ve maçın son bölümünde Getafe stoperlerini meşgul etti.

Diego Simeone - 8/10

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Simeone taktiğini kusursuz uyguladı. Baena ile Alvarez’i birlikte ilk 11’de başlatması, Getafe’nin başa çıkamadığı akıcı bir paslaşma sağladı. Sarı kartlı Cardoso’yu devre arasında oyundan alma kararı da takımının maçı 11 kişi tamamlaması için yerinde bir hamleydi.