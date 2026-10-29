İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Sancho'nun danışmanları, Getafe Başkanı Angel Torres'e olumsuz yanıt verdi.

İspanya birinci liginde mücadele eden kulüp, son dönemde şu anda kulüpsüz olan hücum oyuncusunu transfer etmeye çalışmıştı. Sancho da prensipte Getafe'de oynamaya sıcak bakıyordu ancak taraflar maaş konusunda anlaşamadı.

Nitekim Telegraph kısa süre önce İspanyol ekibinin Sancho'ya gelecek yaza kadar sürecek, haftalık yalnızca yaklaşık 12.000 euro maaş içeren bir sözleşme teklif ettiğini yazmıştı (sezon sonuna kadar yaklaşık 400.000 euro). Karşılaştırmak gerekirse, haziran sonunda sona eren Manchester United sözleşmesi, eski Dortmund oyuncusuna haftada yaklaşık 300.000 euro, yani bunun yaklaşık 25 katını kazandırmıştı.

Jadon Sancho'nun maaş talepleri Getafe için çok yüksekti

Marca'ya göre Getafe'nin teklifi, Telegraph'ın aktardığından çok daha yüksek bir bedel içeriyordu. Ancak La Liga kulübü Sancho'nun taleplerini karşılamak istemedi. Habere göre İngiliz oyuncu, sezonun kalan bölümü için net üç milyon euro talep ediyordu.

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Marca'nın haberine göre Sancho, maddi açıdan çok daha cazip bir seçeneğe yöneldi. 26 yaşındaki oyuncunun, taleplerini karşılayacak bir teklif aldığı belirtiliyor. Teklifin Arap dünyasından geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle Sancho'nun rotası Suudi Arabistan olabilir; ancak birkaç hafta önce Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) ekibi Arabian Falcons FC ile de adı anılmıştı.

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Bir dönem Borussia Dortmund'da çıkış yapıp dünyanın en iyi genç hücum oyuncularından biri hâline gelen Sancho, böylece Avrupa futboluna veda etmiş olacak. Manchester United, İngiltere Millî Takımı formasını 23 kez giyen oyuncu için 2021'de Dortmund'a tam 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak Sancho, Old Trafford'daki yüksek beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.

Jadon Sancho: İşler yalnızca Borussia Dortmund'da gerçekten iyi gitti

Sancho'nun son yıllardaki gerçekten iyi geçen tek dönemi, 2023/24 sezonunun ikinci yarısında Borussia Dortmund'a kiralandığı ve takımla birlikte Şampiyonlar Ligi finaline de ulaştığı dönemdi. Bu yaz Sancho'nun Dortmund'a yeniden dönmesi gündeme gelse de sonuçta bu konuda hiçbir zaman somut görüşmeler yapılmadı.

Çalımlarıyla tanınan oyuncunun United'da ise uzun süredir bir geleceği yoktu. Son iki sezonda Chelsea ve Aston Villa'ya kiralanması umulduğu gibi sonuç vermeyince Sancho'nun kariyeri giderek daha fazla çıkmaza girdi. Manchester'daki sözleşmesi sona erdikten sonra Sancho bugüne kadar yeni bir kulüp bulamadı. Getafe'nin yanı sıra İtalya ve Türkiye'den bazı kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyordu.