İngiltere'ye gitmesi beklenen Galli yıldızın, Madrid'de kalması için güçlü bir seçeneği daha var.

Kulüp başkanı Angel Torres, La Liga ekibi Getafe'ye Real Madrid’in yıldız kanat oyuncusu Gareth Bale'i bonservissiz bir şekilde transfer etme teklifi sunulduğunu belirtti.

Bale, Real Madrid kariyerinin son dokuz yılında, 100'den fazla gol atarken üç Liga şampiyonluğu ve beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Ancak, son sezonlarda takımdaki rolü azaltıldı ve kulüp, sözleşmesinin 30 Haziran'dan sonra uzatılmayacağını doğruladı.

Bu açıklamanın ardından, İspanyol devinden ayrılmak için hazırlıklarına başlayan Galli yıldızın hangi takıma transfer olacağı da merak konusu oldu.

Getafe, Bale transfer teklifini açıkladı

Bale, Tottenham ve Southampton'daki önceki dönemlerin ardından Premier Lig'e geri dönmeyi güçlü bir şekilde düşünüyor.

Ancak, menajerlerinin İspanya'da başka talipler aradığı görülüyor.

Getafe Başkanı Torres, yıldız oyuncunun temsilcilerinin Bale’ı Coliseum Alfonso Perez'e getirmek için kendileriyle temasa geçtiklerini söyledi.

Madrid merkezli kulüp, La Liga'daki daha düşük bütçeli kulüpler arasında kabul ediliyor ve tabii ki Madrid’de yüksek ücretli transferler konusunda Real Madrid ile baş edemez.

Ancak Torres, Bale'in Getafe’ye transfer olma ihtimalini gerçekçi bir olasılık olarak görüyor.

“Şaka değil”

Getafe başkanı gazetecilere verdiği demeçte, "Birisi bunu şaka olarak görebilir, ancak 45 veya 50 dakika önce menajeriyle konuştum ve onu bize teklif ettiler.

“Bu söylediğim kesinlike şaka değil.

"Bunu düşünmem ve koçla konuşmam lazım. Gelir mi bilmiyorum. Elbette bu bir ihtimal, tüm büyük futbolcular böyledir.

"Bana teklif ettiler ve nazikçe dinledim. Şimdi koçla görüşeceğim.

“Bizim için her şey mümkün” diyerek bu konudaki ciddiyetini gösterdi.

Gareth Bale futbolu bırakacak mı?

Bale, Galler'in Ukrayna'ya karşı play-off zaferiyle 64 yıl aradan sonra ilk Dünya Kupası'na gitmenin sevincini yaşarken devam eden transfer spekülasyonlarına da değindi.

Tecrübeli hücumcu, geleceğiyle ilgili endişelenmediğin ve sadece oyuna odaklandığını söyledi.

Ancak, gelecek sezon için masada herhangi bir teklif olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, bir sürü teklif geliyor” dedi.

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