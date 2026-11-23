Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya sert eleştiriler yöneltti. Gerrard, ekibin dün (pazar) Anfield'da oynanan Premier Lig karşılaşmasında Liverpool'a 4-0'lık ağır bir yenilgi almasının ardından konuştu ve teknik adamın kararlarının takımın en önemli oyuncularından biriyle çatışmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Manchester United'ın yeni teknik direktörüyle güçlü bir başlangıç yapma umutları, maçın ilk dakikalarında suya düştü. Liverpool oyunun kontrolünü ele geçirdi ve 8. dakikada Leny Yoro'nun kırmızı kart görmesinin ardından konuk ekipte yaşanan karmaşadan yararlanarak ilk çeyrek saatte iki golle öne geçti.

On kişi kalan Manchester United maça geri dönemedi. Aksine, sayısal üstünlükten yararlanarak kaleyi tehdit etmeyi sürdüren ev sahibi ekibin hücum baskısı karşısında zorlanmaya devam etti. İkinci yarıda Rio Ngumoha ve Victor Muñoz'un attığı gollerle karşılaşma, Liverpool'un 4-0'lık farklı galibiyetiyle sona erdi.

Sayısal dezavantaj iki takım arasındaki farkın açılmasında etkili olsa da Manchester United'ın maçın başından itibaren sergilediği performans pek çok soru işaretine yol açtı. Bu soru işaretleri özellikle, ezeli rakibi karşısında ilk büyük sınavına çıkan Pochettino'nun teknik tercihleri üzerinde yoğunlaştı. Teknik adam, savunma hattını kurgulama biçimi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

En çok tartışılan karar, Harry Maguire'ın ilk 11'e alınmayıp yerine Matthijs de Ligt'e forma verilmesiydi. Hollandalı stoperin sakatlık nedeniyle uzun süren bir aranın ardından henüz forma dönüş sürecinde olması, bu tercihin daha maç başlamadan sorgulanmasına neden olmuştu.

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Eleştiriler, De Ligt'in Leny Yoro'nun kırmızı kartla sonuçlanan pozisyonda rol oynamasının ardından daha da arttı. Bu durum, savunma tercihleri nedeniyle Pochettino üzerindeki baskıyı büyüttü. Üstelik yedek kulübesinden oyuna giren Maguire iyi bir performans ortaya koydu ve maça girdiği zor koşullara rağmen Liverpool'un ataklarıyla başa çıkabildiğini gösterdi.

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Gerrard yalnızca ilk 11 tercihini eleştirmekle kalmadı, bu büyüklükte bir maçta Maguire'ın ilk 11'e alınmamasının İngiliz stopere karşı bir tür saygısızlık olduğunu da öne sürdü. Gerrard, tecrübesinin Maguire'ı sezonun en önemli maçlarından birinde Manchester United savunmasını yönetmek için en uygun seçenek haline getirdiğini vurguladı.

Gerrard, The Overlap programında şunları söyledi: "Bence hata yaptı. Savunma hattını seçerken ve bu büyüklükte bir maçta as bir oyuncuyu kenarda bırakırken hata yaptığını düşünüyorum. Bu, ülkenin en önemli maçı ve tüm dünyanın gözü bu maçın üzerinde."

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Liverpool efsanesi, İngiliz gazetesi Metro'nun aktardığına göre şöyle devam etti: "Geçen kasımdan bu yana oynamamış bir oyuncuyu sahaya sürmek mantıklı mı? Teknik direktörün gelip kendi imzasını atmak ve daha önce yaşanan bazı şeyleri değiştirmek istemesi anlaşılabilir, ancak Harry Maguire şu anda ellerindeki en iyi stoper ve maça ilk 11'de başlamalıydı."

Gerrard eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Şu an belki hazır olmayan genç oyuncuları bir kenara bırakın. Matthijs de Ligt uzun süredir yoktu ve Harry Maguire şu anda ellerindeki en iyi stoper. Oyuna girdiğinde açık bir fark yarattı ve elinden gelenin en iyisini yapan oyunculardan biriydi."

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Gerrard, Maguire'ın oyuna girdikten sonra yaptığı savunma müdahalelerinden birini örnek gösterdi. İngiliz stoperin 38. ya da 39. dakikada Liverpool'un kesin bir golünü önleyen önemli bir müdahale yaptığını belirten Gerrard, Maguire'ın kusursuz bir oyuncu olmasa ve performansı hatalardan arınmış olmasa da mücadeleci yapısı ve pes etmeyen tavrıyla öne çıktığını ifade etti.

Liverpool efsanesi, bu sezon Manchester United'ın birçok maçını izlediğini ve Maguire'ı takıma yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayan oyunculardan biri olarak gördüğünü vurgulayarak şöyle ekledi: "O, kollarını sıvayıp deneyen türden bir oyuncu. Kusursuz olmadığı doğru, ama onu oynatmayıp yerine De Ligt'i oynatmayı bir tür saygısızlık olarak gördüm."

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Pochettino'ya yönelik eleştiriler tercihleri nedeniyle sürerken Manchester United, savunma hattını güçlendirme zorunluluğuyla ilgili bir başka sorunla da karşı karşıya. Liverpool yenilgisi, takımın savunmada yaşadığı sorunların boyutunu gözler önüne serdi ve yeni stoper transferleri, yönetimin önümüzdeki devre arası transfer döneminde ele alması gereken önemli dosyalardan biri haline geldi.

Gerrard, Manchester United'ın savunmadaki krizlerini çözmek için sezon sonunu bekleyemeyeceği görüşünde. Kulübün ocak ayındaki devre arası transfer döneminde harekete geçerek en üst düzeyde rekabet edebilecek kaliteye ve tecrübeye sahip stoperler transfer etmesi gerektiğini söyleyen Gerrard, bu adımın yaza ertelenmesinin durumu daha da zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

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Gerrard, "Mesele sadece kimin müsait olduğu ve şu anda kimin iyi oyuncularını satıp onlardan vazgeçmek istediği. Bu yüzden büyük paralar ödemek zorunda kalacaklar" dedi. Gerrard bu sözleriyle, kulüplerin en önemli oyuncularından kolay kolay vazgeçmeye hazır olmayacağını göz önünde bulundurarak sezon ortasında kaliteli stoper transfer etmenin zorluğuna dikkat çekti.

Gerrard şöyle ekledi: "Bunun bir bedeli olacak. Çünkü United oyuncu transfer etmek istiyorsa ocakta dünya çapında stoperlere ihtiyaçları var. Yazı beklemek çok geç olabilir, bu yüzden dünya çapında stoperlere ihtiyaçları var."

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Gerrard, sözlerini Manchester United yönetimini bekleyen görevin zorluğunu vurgulayarak tamamladı. Ocak ayında hangi kulübün kaliteli stoperlerinin ayrılmasına izin verebileceğini soran Gerrard, bu tür transferlerin ancak dev mali tekliflerle gerçekleşebileceğini belirtti. Bu da savunmadaki aksaklığı hızla gidermek isteyen yönetimi gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.