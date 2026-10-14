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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Gerrard'ın izinde: Liverpool'un yetenekli oyuncusu olağanüstü bir rakamla Avrupa tarihine geçti

L. Koumas
Liverpool
LASK - Liverpool
LASK
Şampiyonlar Ligi
Galler
Avusturya
İngiltere

Gerrard'ın mirasçısı

Gençlerin parladığı bir gecede Welsli Lewis Koumas golle yetinmedi, adını Liverpool'un Avrupa tarihine altın harflerle yazdırdı.

Liverpool, bu akşam "Raiffeisen Arena"da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ikinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, konuk olduğu Avusturya ekibi LASK'ı 6-3 yenerek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Futbol istatistik şirketi "Opta", 21 yaşındaki oyuncunun Avusturya ekibi LASK karşısında elde ettiği tarihi bir rakamı açıkladı. Buna göre Koumas, Liverpool tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maçta hem gol atıp hem de asist yapmayı başaran 21 yaş ve altındaki ikinci futbolcu oldu.

Şirket, bu başarıya daha önce yalnızca kulübün efsanesi Steven Gerrard'ın ulaştığını, onun da bunu Ekim 2001'de Dinamo Kiev karşısında gerçekleştirdiğini belirtti.

Bir gol atıp takım arkadaşı Bradley Barcola'nın golünde de pas veren Koumas, artık sadece gelecek vadeden bir yetenek değil; Şampiyonlar Ligi gecelerinde tarihi kaptanın mirasının meşru varisi haline geldi.



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