Manchester City, "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, mali nitelikteki 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunmasının ardından, Premier Lig önündeki davasında şampiyonlukların geri alınması yönünde nihai cezalarla sonuçlanması hâlinde, 2009 ile 2018 yılları arasında kazandığı 9 önemli kupayı kaybedebilir.

Suçlamalar, 9 sezon boyunca işlenen iddia edilen ihlallerle ilgili olup, bunların arasında yanlış mali bilgi sunulması, oyuncu ve teknik direktör maaş kuralları ile müsabakanın mali düzenlemeleri yer alıyor.

Manchester City suçlamaları reddediyor ve kararı temyize götürmesi bekleniyor; kulüp hakkında verilebilecek cezaların niteliği ise henüz kesinleşmedi.

Cezanın şampiyonlukların geri alınmasını kapsaması hâlinde, etkilenecek kupalar listesinde 2012, 2014 ve 2018 yıllarına ait 3 Premier Lig şampiyonluğu, 2011 FA Cup, 2014, 2016 ve 2018 yıllarına ait 3 Lig Kupası şampiyonluğu ile 2012 ve 2018 yıllarına ait 2 FA Community Shield yer alıyor.

Ligde, 2012 şampiyonluğunun yeniden hesaplanmasından en çok yararlanacak taraf, sezonu City'nin arkasında averajla ikinci sırada tamamlayan Manchester United olacak; 2018 sezonunun şampiyonluğu ise Jose Mourinho'nun takımının Pep Guardiola'nın takımının ardından ikinci sırada yer almasının ardından yine United'a geçebilir.

Mourinho, Ekim 2024'te United'ın Fenerbahçe ile karşılaşmasından önceki konuşmasında, City'nin puan silme cezasına çarptırılma olasılığına değinerek bu ihtimale alaycı bir şekilde temas etmiş, bunun kendisine lig şampiyonluğunu ve buna bağlı, değerinin yaklaşık 4 milyon sterlin olduğu düşünülen ödülü kazandırabileceğini belirtmişti.

2014 şampiyonluğu ise, Manuel Pellegrini'nin takımının arkasında ikinci sırada yer alan Liverpool'a geçebilir; böylece Steven Gerrard, kulüpteki kariyeri boyunca kazanmayı başaramadığı lig şampiyonluğunu geriye dönük olarak elde etmiş olacak.

FA Cup'ta ise 2011 şampiyonluğu, finalde Manchester City'ye tek golle mağlup olan Stoke City'ye geçebilir; Lig Kupası'na ait 3 şampiyonluk ise, sırasıyla 2014, 2016 ve 2018 finallerinde City'ye kaybeden Sunderland, Liverpool ve Arsenal'e geçebilir.

Ayrıca Manchester City'nin Chelsea'yi yenerek kazandığı 2012 ve 2018 yıllarına ait 2 FA Community Shield de etkilenebilir; bu iki şampiyonluğun geri alınmasına karar verilmesi hâlinde, her iki kupanın da Londra ekibinin hanesine yazılmasının önü açılmış olacak.

Puan silme, küme düşme ve şampiyonlukların geri alınması gibi çeşitli senaryolar konuşulurken, nihai ceza henüz açıklanmadı.

Dava, 2018'de mali belgelerin sızdırılmasına dayanıyor; Premier Lig, Şubat 2023'te Manchester City'ye 115 suçlama yönelterek dosyayı incelemek üzere bağımsız bir komiteye havale etti.