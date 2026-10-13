Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard, Manchester City'ye İngiltere Premier Lig'de yöneltilen mali kural ihlalleri davasında ağır cezalar verilmesini isteyerek, kulübün yalnızca İngiltere Championship'e düşürülmesi veya önceki şampiyonluklarının geri alınmasıyla yetinilmemesini; birkaç yıl men cezası alması, transfer yasağı uygulanması ve belirli bir dönem boyunca puan silinmesini önerdi.

"Overlap Daily" programına konuşan Gerrard, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden City'ye verilebilecek cezalara ilişkin tartışmalar sürerken, rekabetin dürüstlüğünü ve İngiltere Ligi'nin itibarını korumak için caydırıcı adımlar atılmasının gerekliliğini vurguladı.

Dava, 1998 ile 2015 yılları arasında Liverpool forması giyen ve 2013-2014 sezonunda Manchester City şampiyon olurken İngiltere Ligi'nde şampiyonluk yarışını kaybeden Gerrard için özel bir anlam taşıyor. Takımının şampiyonluğu kaçırması, sezonun son metrelerinde Chelsea karşısında yaşadığı meşhur hatayla ilişkilendirilmişti.

Buna rağmen Liverpool'un eski kaptanı, lig şampiyonluğunu geri almak ya da geriye dönük bir madalya almak istemediğini belirterek, kariyeri boyunca bu şampiyonluğu kazanamamış olmayı kabullendiğini ve o sezonun sonunda yaşananları çoktan geride bıraktığını ifade etti.

Gerrard, Manchester City'nin küme düşmesinin tek başına yeterli bir ceza olmayacağını söyleyerek, takımın hızla yeniden rekabete dönebileceğini ve Championship'te yer almasının, yükselme mücadelesi veren kulüplerle olan rekabetin adilliğini etkileyeceğini savundu.

Cezanın, kulübe atfedilen ihlallerin büyüklüğü ve bu ihlallerin işlendiğinden şüphelenilen döneme uygun olması gerektiğini de ekledi.

Gerrard, önerdiği cezaların transfer yasağı ile belirli bir zaman dilimi boyunca puan silinmesini içermesi gerektiğini belirterek, bu tür ihlallerin tekrarlanmasını önlemek ve diğer kulüplere mali kuralların herkes için geçerli olduğu yönünde net bir mesaj vermek adına davanın kararlı bir şekilde ele alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Eski Liverpool yıldızı açıklamalarını, futbolun menfaatinin davanın en kısa sürede sonuçlandırılmasını ve İngiltere Premier Lig'in güvenilirliğini koruyacak caydırıcı cezalar verilmesini gerektirdiğini söyleyerek tamamladı. Gerrard, davanın tarafı Liverpool olsaydı, kulübe olan aidiyeti nedeniyle belki farklı bir tutum benimseyebileceğini, ancak müsabakanın itibarını korumanın öncelik olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.