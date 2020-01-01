Gerrard, Chelsea maçını unutamıyor: O an benim bir parçam

Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard, İngiliz ekibin şampiyonluk özlemine son vermesi halinde kendini iyi hissedeceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig'de 2013-14 sezonunun son 3 haftasına girilirken , ve 'nin önünde lider konumda bulunuyordu.

Liverpool'un 36. haftada Chelsea ile karşı karşıya geldiği maçın ilk devresinin duraklama dakikalarında Steven Gerrard'ın ayağının kayması ve Demba Ba'nın golü atmasıyla başlayan yıkım, ertesi hafta 3-0 öne geçilen maçının 3-3 bitmesiyle devam etmiş, rakibinin puan kayıplarını değerlendiren Manchester City, Liverpool'un 2 puan önünde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

2019-20 sezonunda ise bir maçı eksik olan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, en yakın rakibi Leicester'ın 13 puan önünde zirvede yer alıyor.

Haberin devamı aşağıda

Eski takım arkadaşı Jamie Carragher'ın sunduğu podcast programına konuk olan Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Liverpool'un şampiyon olması halinde daha iyi hissedeceğini söyledi.

Gerrard "Daha doğru bir analiz yaptığımda Liverpool'un şampiyonluğuna engel olan şeyin sadece benim hatam olmadığını anlıyorum. Ancak yine de o an benim bir parçam ve düşünmeden edemiyorum. İnsanlar iyi hissetmem için çabalıyor ama o anın çok önemli olduğunun farkındayım" ifadelerini kullandı.

İskoçya Premiership ekiplerinden Glasgow 'ın teknik direktörlük görevini yürüten Gerrard "Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında taraftarların mutlu olduğunu görüp kendimi iyi hissettim" şeklinde konuştu.