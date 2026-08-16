Gernot Trauner (34), profesyonel futbolculuk kariyerini derhal noktaladı ve yeni bir sayfa açtığını duyurdu

Gernot Trauner futbolu bırakıyor; Avusturyalı oyuncu bu kararı kendi Instagram sayfası üzerinden duyurdu. Trauner, De Kuip'teki sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezonun sonunda Feyenoord'dan ayrılmıştı.

Sosyal medyada, “Futbola 16 yıllık adanmışlık ve tutkunun ardından profesyonel futbolcu kariyerime son verme zamanı geldi” sözleriyle başladı.

“Karar kolay olmadı ama doğru hissettiriyor. Yıllar boyunca hayatımı futbola adadım ve her gün kendimin en iyisini ortaya koydum. Bu dönem büyük sevinçlerle doluydu ama aynı zamanda hayal kırıklıkları, sakatlıklar ve geri dönüşler de yaşadım. Asla pes etmedim ve her zaman şanslarıma inandım.”

“Bir takımın parçası olmayı, sahada yer almayı ve takımım ile taraftarlar için her şeyimi vermeyi özleyeceğim. Tüm bu süre boyunca her zaman kendime, ilkelerime ve değerlerime sadık kalmaya çalıştım. Umarım beni böyle hatırlarsınız” diyerek devam etti.

“Profesyonel kariyerim boyunca ve bu yolda bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tutkumu mesleğe dönüştürebilmiş olmaktan dolayı son derece minnettarım. Lig şampiyonlukları, kupa zaferleri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası ve kaptanlık rolü bana tarifsiz bir gurur veriyor.”

“Ama sakatlıklar ve hayal kırıklıkları da yolculuğumun bir parçasıydı; bunlar bana alçakgönüllülüğü öğretti ve bugün olduğum kişi haline gelmemi sağladı. Şimdi yeni bir bölüm başlıyor ve yeni meydan okumaları dört gözle bekliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

34 yaşındaki savunmacı, son yıllarda sık sık sakatlık sorunları yaşadı. Geçen sezon Rotterdam ekibinin 54 maçını kaçırdı.

Avusturyalı oyuncu, onu uzun süre sahalardan uzak tutan bir aşil sakatlığı yaşadı. Feyenoord'da geçirdiği beş yılda sakatlıklar nedeniyle toplam 105 maç kaçırdı.

Buna rağmen Rotterdam temsilcisi adına toplam 137 maça çıktı. Bu süreçte iki gol attı ve dört asist yaptı. Trauner, Feyenoord ile Hollanda şampiyonluğu yaşadı ve Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazandı.