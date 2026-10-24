Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Real Madrid'deki çalkantılı dönemini değerlendirdi ve Santiago Bernabeu'daki görevinden alınmasının erken olduğunu düşündüğünü söyledi. Bayer Leverkusen'de giderek artan bir itibar kazanarak İspanya'nın başkentine gelen Alonso'nun görev süresi, takımı birden fazla kulvarda mücadelesini sürdürürken kısa kesildi.

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İspanya'nın başkentinde erken gelen son

Real Madrid, Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük kariyerine etkileyici bir başlangıç yapan Alonso'yu geçen sezonun başında göreve getirdi. Alonso, Kulüpler Dünya Kupası'nda iyi bir başlangıç yaptı ancak görev süreci sezonun ortasında çıkmaza girdi.

Ocak ayında İspanya Süper Kupası finalinde alınan yenilginin ardından Real Madrid yönetimi acımasızca görevine son verdi. Bu karar, İspanyol teknik adamın takımın oyun tarzını değiştirme projesini henüz tam anlamıyla başlamadan bitirdi. Kulüp, durumu toparlaması için geçici olarak Alvaro Arbeloa'ya yöneldi.

‘Geriye öfkeyle bakmıyorum’

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Eski Liverpool takım arkadaşı Jamie Carragher ile Sky Sports'un Boss programında konuşan Alonso, ayrılığının zamanlamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ancak teknik adam, Real Madrid'e karşı kin beslemediğini vurguladı.

Alonso, “Sezonun iyi bitip bitmeyeceğini öğrenemeden, biraz erken sona erdiğini hissettim” dedi. “Sezonun ortasındaydık. Hâlâ La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorduk ama Real Madrid'i çalıştırmak bir deneyimdi.”

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Şöyle devam etti: “Real Madrid her açıdan özel. Her açıdan diğer kulüplerden biraz farklı. Bundan ders çıkardım ve geriye öfkeyle bakmıyorum. Geriye baktığımda, denediğimi ve elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Şimdi geleceğe odaklanıyorum ama bunu denemem gerekiyordu.”

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Stamford Bridge'deki projeyi benimsemek

Real Madrid daha sonra Jose Mourinho'yu göreve getirerek çok farklı bir yaklaşıma yönelirken Alonso, Londra'nın batısında kısa sürede yeni bir adres buldu. İspanyol teknik adam, gerekli bir dinlenme döneminin ardından Stamford Bridge'in yeniden başlamak için ideal ortamı sunduğunu söyledi.

Alonso, Carragher'a şunları söyledi: “Mesele zamanlamaydı. Bayer Leverkusen ve Real Madrid'in ardından benim için doğru zamandı. Bir süre dinlendim. Gideceğim yerle iyi bir bağ kurmayı, oraya dair iyi hisler beslemeyi istiyordum ve Chelsea'yi tanıyorum.

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“Kulüple bir bağlantım yoktu ama duyduklarım… Potansiyel var, birkaç şey değişebilir. Bu yolculuğa birlikte başlayabileceğimizi düşündüm. [Kadronun] çok sağlam bir temeli olduğunu hissediyorum, kadro çok iyi. Biraz gelişimle ve farklı profillerde yeni transferlerle sağlam bir takım kurabiliriz.

“Bu bir proje olacaktı… Birkaç yıl daha süreceğini biliyoruz ama ilk yıl önemli ve şu anda daha yolun başındayız. Yine de şu ana kadarki hissim, aynı doğrultuda hareket edebileceğimiz yönünde. Bu önemli olacak.”

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Londra derbileri ve El Clasico yaklaşıyor

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Alonso, Premier Lig'deki görevine umut verici bir başlangıç yaparak yeni takımını puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı. Chelsea, bu cumartesi zor günler geçiren Tottenham'ı kritik bir Londra derbisinde ağırlarken ligdeki iyi formunu sürdürmeye çalışacak.

Bu arada Mourinho'nun Real Madrid'i de kendisi için belirleyici bir sınavla karşı karşıya. Real Madrid, sezonun ilk El Clasico'sunda ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşmak için pazar gecesi Camp Nou'ya gidecek.