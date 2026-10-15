Lennart Karl'ın FC Bayern'de çıkış yapmasının üzerinden bir yıl geçti. Karl, Münih ekibinin A takımındaki ilk golünü Club Brugge'e karşı attı ve böylece Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en genç Alman oyuncusu oldu. Bu gol yalnızca tarihî değil, aynı zamanda oldukça güzeldi. Önce harika bir çalım, ardından sağ üst köşeye isabetli bir şut. FC Bayern taraftarları bu golü ekim ayının golü seçti.

O dönem henüz 17 yaşında olan sağ kanat oyuncusu, bu golle Avrupa genelinde manşetlere taşındı. Karl'a yönelik ilgi kısa sürede tuhaf boyutlara ulaştı. Örneğin İngiliz televizyon yorumcusu Micah Richards, Karl hakkında kendi yazdığı bir şiiri canlı yayında okudu: "Genç Karl Lennart, bir bilgenin soğukkanlılığıyla yaşının çok ötesinde oynuyor. Yeteneği ve ateşiyle Bayern'i daha yükseğe taşıyor. Sahneyi aydınlatan, bir anda ortaya çıkan bir yıldız. Kesinlikle doğru yolda."

Karl, ardından Arsenal ve Sporting Lizbon'a karşı çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarında da ağları buldu. Böylece üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç oyuncu unvanını Kylian Mbappe'den aldı. 2025 sonbaharında Karl'ın oyununda harika bir rahatlık vardı. Geriye bakmak hüzün veriyor, çünkü o rahatlık çoktan kayboldu. Karl, bir zamanlar dikkatleri üzerine çektiği Şampiyonlar Ligi'nde bu kez profesyonel kariyerinin şimdiye kadarki en düşük noktasını yaşadı.

Viking Stavanger ile 3-3 berabere kalınan maçta teknik direktör Vincent Kompany, Karl'ı bu sezon üçüncü kez ilk 11'de görevlendirdi. Karl'ın bilançosu: tehlike yaratmayan iki şut, hiç başarılı çalım yok, kazanılmış ikili mücadele yok, 0-2'lik golün gelişiminde yetersiz karşı pres ve devre arasında oyundan alınma. Harika çocuğa ne oldu?

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

Lennart Karl'ın heyecan verici ilk sezonu, Dünya Kupası'nı kaçırmasıyla sona erdi

Geçen sezonun devre arasındaki bir taraftar kulübü ziyaretinden başlayalım. Karl orada Real Madrid'i "hayalimdeki kulüp" olarak nitelendirdi ve bu sözleri doğal olarak büyük tartışmalara yol açtı. Karl ilk kez sportif performansı dışında bir nedenle kamuoyunun gündemindeydi.

Sezonun ikinci yarısının başlarında Karl, sonbahara kıyasla çok daha az dikkat çekiyor ve işleri istediği gibi gitmiyordu. Şubat başında TSG Hoffenheim'a karşı oynanan maçtaki bir pozisyon bunun özeti gibiydi: Art arda attığı çalımların içinde kayboldu. Top dışarı çıktı, rakibi Alexander Prass ise alaycı bir şekilde başparmağını kaldırdı. Karl artık zaman zaman maçın tamamını yedek kulübesinde geçirmeye de başlamıştı. Marttan itibaren yeniden büyük bir çıkış yakaladı, ancak uyluğundaki bir kas yırtığı onu durdurdu.

Karl, görünüşe göre sakatlık döneminde de dikkat çekmek için Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde "hayalimdeki kulüp" dediği Real Madrid'e karşı oynanan rövanş maçını Allianz Arena tribünlerinde tamamen pembe, sıra dışı bir kıyafetle izledi. Real Madrid hakkındaki sözlerinde olduğu gibi bu da kamuoyunda tartışma yarattı: Bunu yapabilir mi? Elbette yapabilir! Ancak bunun kaçınılmaz sonuçlarının futbola odaklanmasına yardımcı olup olmadığı bambaşka bir soru.

Karl, sezonun son bölümüne yetişerek sahalara döndü ve ilk sezonunu etkileyici bir toplam olan 1.984 dakika süre ve daha da etkileyici 17 gole doğrudan katkıyla tamamladı. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da onu Dünya Kupası kadrosuna aldı, hatta ilk 11'de oynayabileceğini söyledi. Karl, Almanya'nın büyük umut kaynağı olarak görülüyordu. Ta ki antrenmanda bir kez daha kas yırtığı yaşayıp Almanya Millî Takımı kampından gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kalana kadar. Dünya Kupası yerine rehabilitasyon.

IMAGO

Lennart Karl: Elversberg'de gol attı ama yine de maçın kazananlarından biri olmadı

Karl, FC Bayern'in sezon öncesi hazırlıklarının tamamını kaçırdı ve sahalara ancak Bundesliga'nın açılışında VfB Stuttgart'a karşı sonradan oyuna girerek döndü. O günlerde geriye dönüp bakarken "Çok, çok zorlu bir süreçti" demişti. FC Bayern, sezonun ilk puan kaybını eylül başında Karl'ın ilk kez ilk 11'de başladığı Schalke 04 maçında yaşadı.

SV Elversberg'e karşı Karl yeniden ilk 11'de başladı, hatta bir gol attı. Yine de maçın ardından kazananlardan biri gibi görünmüyordu. Bunun bir nedeni, Elversberg taraftarlarının bulunduğu tribünün önünde yaptığı gereksiz yere kışkırtıcı gol sevinciydi; bunun üzerine sürekli ıslıklandı. Diğer neden ise Kompany'nin Elversberg'in beraberlik golünün hemen ardından yaptığı dört oyuncu değişikliğinde onu da oyundan almasıydı. Münih ekibi ancak yeni oyuncularla birlikte vites yükseltti ve maçı 2-1 kazandı.

Ardından Union Berlin'e karşı sergilenen göz alıcı performansta Karl, kas problemleri nedeniyle yoktu. Jürgen Klopp yönetimindeki ilk Almanya Millî Takımı maçında da silik kaldı. Şimdi ise Stavanger'de devre arasında oyundan alındı.

FC Bayern'de Lennart Karl: Takım arkadaşları da zorlanıyor

Böyle iniş çıkışlar, 18 yaşındaki bir oyuncunun gelişiminde tamamen normal. Mevcut durumu nedeniyle zaman zaman bir krizden söz edilmesi, her şeyden önce geçen sezon ne kadar hızlı geliştiğini gösteriyor. Taraftarlar ve kulüp yöneticileri Karl'ı artık bir yetenek değil, kadronun tam teşekküllü bir üyesi olarak görüyor. Beklentiler de buna göre şekilleniyor. Şu da açık: Bilerek dikkat çeken davranışlarda bulunan biri (hayalindeki kulüp Real Madrid açıklaması, pembe kıyafet, art arda çalımlar, Elversberg tribününün önündeki gol sevinci), kamuoyunun daha fazla odağında olur. Hakkındaki değerlendirmeler de her yönde daha sert hâle gelir.

Futbol açısından bakıldığında Karl'ın temel cesareti, en büyük güçlü yanlarından biri. O, yalnızca kendisinden bekleneni yapan, güvenli oyunu tercih eden bir oyuncu değil. Hamlelerinde, çalımlarında ve şutlarında yüksek risk almayı seviyor. Bu yüzden ya hiçbir şey yolunda gitmiyor ya da olağanüstü oynuyor. Karl, diğer futbolculardan da fazla formuna, yakaladığı ivmeye ve oyunundaki rahatlığa ihtiyaç duyuyor. Şu anda bunların hiçbirine sahip değil. Bir noktada hepsi aniden geri gelecek. Geçen ilkbaharda da zorlu haftaların ardından yeniden çıkışa geçmişti. Şimdilik böyle dönemler yaşamasına ve bunları fazla büyütmeden atlatmasına anlayış gösterilebilir. Ancak FC Bayern'de uzun vadeli bir yer edinmek için performansına, özellikle de topsuz oyundaki çalışmasına giderek daha fazla istikrar katmalı.

Dar kadro ve sıkışık maç takvimi nedeniyle Karl, kaçınılmaz olarak forma şansı bulmaya devam edecek. Üstelik Münih ekibinin hücumundaki takım arkadaşları da çeşitli nedenlerle zorlanıyor. Stavanger'de devre arasında onun yerine oyuna giren Ismael Saibari, maçın son bölümünde yeniden kenara alındı. Jamal Musiala henüz sahalara dönmeye çalışıyor. Serge Gnabry, sakatlığının ardından eski gücüne kavuşma yolunda. Luis Diaz haftalardır gergin görünüyor. Michael Olise ise Stavanger'de gördüğü kırmızı kart nedeniyle Arsenal'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında cezalı olacak. Belki de bu en büyük sahne, Karl'ın büyük dönüşü için tam doğru zamandır.