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Real Madrid President ElectionGetty Images Sport
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"Geri sayım başladı": Riquelme, Real taraftarını esrarengiz açıklamasıyla heyecanlandırdı

Real Madrid
İspanya

24 saat kaldı

Geçtiğimiz haziran ayında Real Madrid başkanlık seçimlerini kaybeden İspanyol iş insanı Enrique Riquelme, resmi "Instagram" hesabından içeriğinin ne olduğunu açıklamadan önemli bir açıklama yapacağını duyurmasının ardından kulüp taraftarları arasında bir beklenti havası yarattı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Riquelme, "Miras ve Gelecek" kampanyasının resmi hesabından paylaştığı mesajda, yeni gelişmelerin açıklanmasına yalnızca bir gün kaldığını duyurdu. Bu durum, beklenen açıklamanın içeriği ve kulüp içindeki hamlelerinin geleceğiyle ilişkisi hakkındaki spekülasyonların önünü açtı.

Başkanlık yarışını kaybetmesine rağmen Alicante kökenli iş insanı Madrid sahnesinden uzaklaşmadı; Güney Amerika'ya odaklanan ticari faaliyetlerini yönetmesine paralel olarak Real Madrid taraftarları arasında görünmeye devam etti.

Riquelme, bir taraftar sıfatıyla Santiago Bernabeu stadyumuna yaptığı ziyaretlerle kulüp çevresindeki varlığını koruyor; bu arada hamleleri, gelecekteki hedeflerine hizmet edebilecek şekilde taraftar tabanıyla iletişimi sürdürme isteğine işaret ediyor.

Beklenen açıklamanın niteliği hâlâ net değil; Riquelme, bunun Real Madrid taraftarlarına yönelik yeni bir girişim mi yoksa gelecekte kulübün başkanlık yarışına olası bir dönüşün zeminini hazırlayan bir adım mı içerdiğini de açıklamadı.

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