Efsanesi Manuel Neuer'in geleceği sona iyice yaklaşırken Bayern Münih, kalede yeni bir döneme hazırlanıyor.

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Sky Almanya'dan gazeteci Florian Plettenberg'in bugün, pazar günü X hesabından paylaştığına göre, 40 yaşındaki Neuer bu sezonun sonunda futbolu bırakmaya yöneldiğini açıkladı. Bayern Münih taraftar derneklerinden birini ziyaret eden Neuer şunları söyledi: “Önümüzdeki yazdan (bu sezonun sonundan) sonra oynamaya devam etmeyeceğimi varsayıyorum. Şu an kalan zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum.” Alman kalecinin Bavyera ekibiyle sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

Sky Almanya muhabiri Kerry Hau da X hesabından bu sohbetin bir başka bölümünü aktardı. Bir taraftar, bir günlüğüne hangi takım arkadaşıyla rol değiştirmek istediğini sorunca Manuel Neuer şu yanıtı verdi: “Tanınmayan bir oyuncuyu, belki de henüz spot ışıklarının altına girmemiş genç bir oyuncuyu seçmeyi tercih ederim, çünkü o zaman daha fazla özel hayatın olur. Bence şu an genç bir oyuncu olmanın avantajı da bu: Tanınmamak ve istediğini yapabilmek.”

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Ancak Neuer şunu da açıklığa kavuşturdu: “Sonuçta bu yalnızca bir günlüğüne olurdu. Çünkü örneğin bu sabah yaptığım gibi bir kafeye gittiğimde fotoğraf çektirdiğimi ve imza dağıttığımı da biliyorum. Bu tamamen normal bir şey ve elbette çocukların yüzünü güldürdüğümüzde mutlu oluyoruz.”

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Neuer, 2011'de Schalke'den transfer olduğu Bayern Münih'te olağanüstü bir kariyer sürdürdü ve kulübün altın çağının en önemli isimlerinden biri haline geldi. 2013 ve 2020'de olmak üzere iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkı sağlayan Neuer, çok sayıda Bundesliga ve Almanya Kupası zaferi de yaşadı. Ayrıca Almanya Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası zaferinde de temel taşlardan biriydi.

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Neuer'in izi kazandığı kupaların sayısıyla sınırlı kalmadı. Ceza sahasının dışına çıkarak oynayabilmesi, hücum organizasyonlarına katılması ve savunma arkasına atılan toplara müdahale edebilmesi sayesinde modern futbolda kalecilik anlayışını değiştirdi ve nesiller boyu kalecilere ilham veren bir model haline geldi.

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Uluslararası arenada Almanya forması altında 128 maça çıkan Neuer, Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı kazanan takımın en parlak yıldızlarından biriydi ve turnuvanın en iyi kalecisine verilen Altın Eldiven ödülünü aldı. 2010 ve 2018 turnuvalarında da forma giyen Neuer, milli takım kariyerini EURO'nun ardından noktaladı.

Öte yandan Bayern Münih yedek planını şimdiden hazırlamaya başladı. Jonas Urbig, kalede Neuer'in yerini alacak en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Genç kaleci, Ocak 2025'te Köln'den Bavyera ekibine katıldı ve potansiyeli ile ilk on bir için rekabet edebilme becerisiyle dikkat çekmesinin ardından 2029 yazına kadar sözleşme imzaladı.

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22 yaşındaki Urbig, son dönemde A takımda forma şansı buldu. Bayern'in onu kalecilik sorumluluğuna aşamalı olarak hazırlama planı çerçevesinde Neuer ve Sven Ulreich ile birlikte çalışmanın da faydasını gördü.

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