Genç kaleci, Transfermarkt ile yaptığı röportajda FCB'nin sahip olduğu öne sürülen geri satın alma maddesi sorulunca bunu doğrulamak istemedi:

"Gerçekten bir geri satın alma opsiyonları olup olmadığından pek emin değilim. Ama hayır, bu benim hedefim değil" diyen Hülsmann, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübündeki olası bir geleceği şu anda düşünmediğini açıkça belirtti.

Hülsmann, 2017'de 13 yaşındayken Eintracht Trier'den FCB'nin altyapısına transfer olmuş ve Münih'te yedi yıl geçirmişti. Kaleci, 2023/24 sezonunun başında üç kez A takım kadrosunda yer alırken Bayern'in ikinci takımıyla toplam 29 maça çıktı.

Hülsmann, 2024'te FCB'den ayrılarak önce Avusturya ekibi SKN St. Pölten'e kiralandı. Bir yıl sonra da Avusturya birinci lig ekibi TSV Hartberg'e transfer oldu.

Geçen yaz Reims, Hülsmann için 2,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi. 22 yaşındaki kaleci, Fransız ekibinin birinci tercihi ve şu ana kadar Ligue 2'de dokuz maça çıktı. Reims, Ligue 1'e yükselme hayali kurarken Hülsmann'ın sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.