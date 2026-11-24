Real Madrid'in iki oyuncusu Federico Valverde ve Thibaut Courtois, Eflatun-Beyazlılar'ın teknik direktörü José Mourinho'nun Eindhoven karşılaşmasının devre arasında oyuncularına verdiği talimatları açıkladı. Takımın performansında büyük bir değişimin yaşandığı maçta Real Madrid, geriye düştüğü skoru farklı bir galibiyete çevirmeyi başardı.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Eindhoven karşısında 1-0 geriye düşmüştü, ancak ikinci yarıda silkinerek beş gol attı, karşılaşmayı 5-1 kazandı ve turnuvadaki kusursuz puan hanesini korudu (15 puan).

Valverde ve Courtois, soyunma odasında yaşananların perde arkasını anlattı ve Mourinho'nun sözlerinin ve teknik uyarılarının takımın görüntüsünü nasıl değiştirdiğini açıkladı. Real Madrid, maçın ilk yarısında Hollanda ekibinin baskısı karşısında zorlanmış, devre arasının ardından ise bambaşka bir görüntü sergilemişti.

Valverde, Mourinho'nun soyunma odasındaki sözlerini açıkladı

Valverde, Real Madrid'in ikinci yarıdaki performansının muhteşem olduğunu vurguladı. Uruguaylı oyuncu, takımın tepki göstermek için skorda geriye düşmeyi beklemek yerine maçlara ilk dakikadan itibaren aynı istek ve konsantrasyonla başlaması gerektiğinin altını çizdi.

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Uruguaylı oyuncu, "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İkinci yarıdaki performansımız muhteşemdi. İlk dakikadan itibaren böyle başlamalıyız. Onlar çok iyi oynadı, hiçbir baskıyla karşılaşmadılar ve sabırla oynadılar. Bu da açıkça ortaya çıktı. Bu turnuvada maça daha az istekli başladığınızda bu çok net bir şekilde görülüyor."

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Valverde, Mourinho'nun devre arasındaki konuşmasıyla ilgili olarak oyuncuların Portekizli teknik adamın vermek istediği mesajı çok iyi anladığını belirtti. Mourinho, oyunculardan daha fazla efor sarf etmelerini ve performanslarını yükseltmelerini istemişti. Takım, daha önce Celta Vigo maçında da benzer bir sorunla karşılaşmıştı.

Valverde şöyle devam etti: "Biz oyuncular onun ne söylediğinin farkındayız. Daha fazla efor sarf etmemiz ve gelişmemiz gerekiyor. Bu, Celta karşısında da başımıza gelmişti, o da topla oynamayı bilen bir takım. Bugün de aynı şey yaşandı ama nasıl tepki vereceğimizi bildik."

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Valverde, Real Madrid'in geri dönüşünün en önemli isimlerinden biri oldu. Uruguaylı oyuncu, takımı yeniden maça bağlayan ve skordaki büyük değişimin önünü açan beraberlik golünü attı. Ev sahibi ekip ardından baskısını sürdürerek dört gol daha buldu ve karşılaşmayı kopardı.

Valverde, Jude Bellingham'ın ikinci yarıda oyuna girmesinin etkisine de değindi. Takımın Eindhoven'in orta saha hattının arkasında topu tutmakta zorlandığını vurgulayan Valverde, İngiliz oyuncunun takıma oyunu kontrol etme ve daha iyi ilerleme imkânı sağladığını ifade etti.

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Valverde, "Onların orta saha oyuncularının arkasında topu tutmakta büyük zorluk çekiyorduk. Jude oyuna girdiğinde bize rahatlık verdi ve çok daha iyi oynayabilir hale geldik. Bu da tüm takımın hanesine yazılır" dedi.

Valverde ayrıca gol orucunu bozan Vinicius Junior'ın golünden duyduğu mutluluğu dile getirdi ve takım arkadaşının oyundan keyif aldığını ve özgüvenini yeniden kazandığını görmekten memnun olduğunu söyledi.

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Valverde şöyle konuştu: "Bu şekilde oynaması, gol atabilmesi ve bundan keyif alması beni son derece mutlu ediyor. En iyi halinde olmadığı birçok maç oynadı. Bugün onun bir arkadaşı olarak kendisi adına çok mutluyum."

Bek pozisyonundaki rolüne ilişkin olarak ise Valverde, bu mevkide oynamaktan keyif aldığını ve teknik direktör kendisine güven verdiğinde daha rahat hissettiğini belirtti. Uruguaylı oyuncu, gelişmeye devam etme ve takıma en iyisini sunma isteğinin altını çizdi.

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Courtois, Real Madrid'in Eindhoven baskısı karşısında neden zorlandığını açıkladı

Kaleci Thibaut Courtois ise Real Madrid'in ilk yarıda yaşadığı temel soruna dikkat çekti. Courtois, takımın teknik direktörün talimatlarını istenen şekilde uygulamadığını, özellikle de adam adama markaja dayanan Eindhoven'in oyun anlayışına karşı hareketlilik, baskı ve koşu konusunda eksik kaldığını vurguladı.

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Belçikalı file bekçisi, tüm oyuncular hareket etmeyip gereken eforu ortaya koymadığında teknik direktörün fikirlerini uygulamanın imkânsız hale geldiğini söyledi. Bunun özellikle rakibine adam adama baskı yapan bir takım karşısında geçerli olduğunu belirten Courtois, bu durumun Eindhoven'e çok sayıda tehlikeli pozisyon üretme fırsatı verdiğini ifade etti.

Courtois şöyle devam etti: "Hepimiz koşup hocanın istediğini yapmadık. Böyle olunca iş imkânsız hale geliyor, özellikle de size adam adama baskı yapan bir takıma karşı. Hareket etmez ve koşmazsanız iki ya da üç net pozisyonu kaçırırlar, sonra penaltılardan gol atarlar. Bakalım herhangi birini kurtarabilecek miyim. Penaltı atıcılarının psikolojisini etkilemek için çok uğraşıyorum."

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Courtois, Mourinho'nun devre arasında verdiği talimatlardan da bahsetti. Belçikalı kaleci, Portekizli teknik adamın oyuncuların yaptığı hataları göstermek ve bunları Eindhoven'in sahada fikirlerini uygulama biçimiyle karşılaştırmak için video görüntülerinden yararlandığını anlattı.

Real Madrid'in kalecisi, "Devre arasında bize ekranda gösterdiği görüntülerde, işleri doğru şekilde yapmadığımız, onların ise yaptığı açıkça görülüyor. Bu da oyun tarzımızı değiştiriyor ve ikinci yarı iyi geçti" dedi.

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Courtois, beraberlik golünün erken gelmesinin karşılaşmada önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bu golün takıma baskıyı sürdürmesi için ekstra bir itici güç verdiğini belirten Courtois, ardından gelen Jude Bellingham'ın harika golünün Hollanda ekibinin geri dönüş umutlarını bitirdiğini söyledi.

Courtois, Mourinho'nun talimatlarını şöyle anlatmayı sürdürdü: "Bize 50. dakikada ya da öncesinde gol atarsak işin kolaylaşacağını, top filelerle buluşmazsa işin daha da zorlaşacağını söyledi. Ama ilk gol çabuk geldi, ardından Jude'dan harika bir gol geldi ve kontra ataklarla onların işini bitirdik."