Rodri bugün pazar günü oynanan Villarreal maçında Barcelona'nın yanında değildi ama Pedri sahnedeydi ve Barça'nın skordaki etkileyici geri dönüşünün doğrudan mimarı oldu.

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Sezonun en heyecanlı maçlarından birinde Barcelona, Villarreal karşısında iki golle geriye düştüğü maçı ikinci yarıda üst üste attığı üç golle 3-2'lik dramatik bir üstünlüğe çevirdi. Katalan ekibi, La Liga'nın 13. haftasında Spotify Camp Nou'da erken başlayan kabusu nefes kesen bir remontadaya dönüştürdü.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Pedri, maçın gidişatına hükmetti ve takımını geriden gelerek 3-2'lik galibiyete taşıdı.

Villarreal'in ilk yarıda bulduğu ve Lamine Yamal'ın kaçırdığı bir penaltıyı da içeren 2-0'lık üstünlük, skoru değiştirmenin Camp Nou'daki sert rüzgârlar kadar zorlu olacağına işaret ediyordu.

Ancak zorluklar karşısında en doğru çözüm Pedri'den geldi. Takımın beyni olan genç oyuncu her zaman en iyi seçeneği aradı; gerektiğinde topu ayağında tuttu, geriden oyun kurulumu riskli göründüğünde De Jong'u buldu ve hücumdaki takım arkadaşlarını rakip fileleri havalandırmaya teşvik etti.

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Pedri'den Villarreal karşısında dikkat çeken rakamlar

Gerard Martín'in 58. dakikada gole çevirerek farkı 2-1'e indirdiği orta da onun ayağından çıktı. Ancak Pedri yalnızca gol hazırlayan bir isim değildi: Kanarya Adaları'ndan gelen oyuncu, maçı en fazla top kazanma (10) ve rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümünde en fazla isabetli pas (28) rakamlarıyla tamamladı.

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Barcelona'nın 8 numarası, 2-2'lik beraberlik golünün geldiği atakta da yer aldı. Raphinha'nın topu kazanmasının ardından Pedri, kontra atağı başlatmak için yine Raphinha'ya sert bir yerden pas gönderdi. Brezilyalı oyuncu topu Lamine'e aktardı; Lamine de topu ustalıkla beş savunmacının arasından geçirdi ve ardından Fermín'e harika bir pas vererek onun beraberlik golünü rahatça atmasını sağladı.

Pedri gol atmadı ama maçın oyuncusu seçilmek için buna ihtiyacı da yoktu. Villarreal savunmacısı Pau Navarro'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ve kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirmesi şeklindeki belirleyici "katkısının" ardından Pedri oyunun kontrolünü tamamen ele aldı.

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Takımına uzun topa sahip olma periyotlarında liderlik eden Pedri, top kaybı riskine girilmesinin önüne geçti. Böylece Barcelona, yalnızca 10 dakika içinde skoru çevirerek en zor görevi başardı ve bir haftayı daha lider olarak tamamladı. Pedri de bütün bunların elinden kaçmasına izin verecek değildi.