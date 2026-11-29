Real Madrid, İtalyan kulübü Como'nun genç orta saha oyuncusu için alacağı her teklifi eşleme hakkı tanıyan sözleşme maddesi ve önceden 80 milyon euro olarak belirlenen geri satın alma maddesi sayesinde Arjantinli Nico Paz'ın geleceğini belirlemede kritik bir avantaja sahip.

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İspanyol AS gazetesine göre, Real Madrid'in geçen yaz Nico Paz'ın geleceğini göz önünde bulundurarak Como ile yaptığı anlaşma, Kraliyet kulübünün oyuncuyu 80 milyon euro karşılığında geri satın alma hakkını elinde tutmasını içeriyor. Bu, herkesin bildiği madde.

Öte yandan anlaşmada, Arjantinli milli oyuncunun geleceğine ilişkin olası her transferde Real Madrid yöneticilerine öncelik hakkı tanıyan bir madde de yer alıyor.

Inter, Arsenal ve Manchester United, Como'ya ait oyuncuyu takip eden kulüpler arasında bulunuyor. Ancak başka kulüplerin ilgisinden söz etmek önemli bir ayrıntıyı göz ardı ediyor: Real Madrid, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak amacıyla İtalyan kulübüne gelecek her teklifi eşleme imkânı tanıyan maddeyi devreye sokabilir.

Dolayısıyla genç orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen her kulüp, anlaşmayı tamamlamaya yönelik olası bir adım atmadan önce Real Madrid'in tutumunu hesaba katmak zorunda kalacak.

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Bu arada Nico Paz, yalnızca etkileyici bir futbol ortaya koymakla yetiniyor ve bu da ona dostlarının da rakiplerinin de saygısını ve hayranlığını kazandırıyor.

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Oyuncu Arjantinli taraftarların beğenisini kazanmayı başarırken, birçok kulüp onun üst düzey performansı ve Cesc Fabregas yönetimindeki Como'nun elde ettiği sportif sonuçların da etkisiyle önümüzdeki yaz onu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Tüm bu etkenler oyuncunun lehine işliyor. Geleceğiyle ilgili söylentiler artarken Nico Paz ve takımı, hafta hafta sergiledikleri performansla izleyenleri büyülemeyi sürdürüyor.

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Nico Paz, ne medyaya ne de özel görüşmelerinde geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yaptı. Real Madrid de bu konuda ondan herhangi bir sinyal almadı.

Bu durum, son dönemde basında çıkan ve Paz'ın Real Madrid'e dönmeyi reddettiğini öne süren haberlerin ardından geldi.

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Oyuncu Como'da ve Cesc Fabregas ile birlikte çalışmaktan mutlu, ancak henüz kararını vermiş değil. Geçen yaz transfer döneminde olduğu gibi bu da gideceği adresi belirlemede belirleyici etken olabilir.

Önünde İtalya'da kalmak, İspanya'ya dönmek ya da olası başka bir adres aramak seçenekleri bulunuyor. Bu noktada Real Madrid'in, başka bir kulübün yapacağı her teklifi eşleme imkânına sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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Nico Paz'ın Real Madrid'e dönüşü için belirlenen bedel, Como'nun altı ay önce ödediği 60 milyon euro esas alınarak 20 milyon euro değil, 80 milyon euro.

Önceki anlaşma tamamlanmış bir transfer. Yeni bir adım ise Real Madrid'e 80 milyon euroya mal olacak ayrı bir transfer işlemi olacak.

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Gazetenin aktardığına göre Real Madrid henüz Nico Paz'la ilgili herhangi bir haber almadı ve kulübün geçen yaz yaşadığı kararsızlığın tekrarlanabileceği düşünülüyor.

En büyük endişe, Cesc Fabregas'ın yanında ya da başka bir takımda büyük önem taşıyan ve ilk 11'de forma giyen oyuncunun, Kraliyet ekibine dönüp onun formasını giydiğinde aynı konumu elde edemeyebileceği yönünde.

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Bununla birlikte şu ana kadar, akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyan transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini doğrulayan ya da yalanlayan bir işaret yok. Aynı durum, Real Madrid'in geri alma opsiyonuna sahip olduğu ve aralarında adı sıkça geçen Jacobo Ramón'un da bulunduğu diğer oyuncular için de geçerli.

Nico Paz'ın bu sezonu tüm beklentilerin ötesine geçiyor. Oyuncu, Serie A'da çıktığı 11 maçta üç gol atıp üç asist yaptı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki rakamları ise daha da etkileyici: beş maçta üç gol atan oyuncu, beş gol de hazırladı.

İtalya'daki ilk sezonu olan 2024-2025'te altı gol ve dokuz asist üreten oyuncu, sonraki sezonda bu sayıları 12 gol ve yedi asiste çıkardı.

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Nico Paz, söz konusu iki sezonun her birinde 35 maça çıktı.