Al-Nassr takımının teknik direktörü Portekizli Jorge Jesus, Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın Al-Akhdoud ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda şüphe uyandırdı.

Al-Nassr, yarın Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 28. haftasında, Najran'daki Emir Hazloul bin Abdulaziz Spor Stadyumu'nda Al-Akhdoud'a konuk olacak.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Jesus'un, Roshen Ligi'nin 27. haftasında oynanan Al-Najma maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Coman'ın da aralarında bulunduğu 21 oyuncuyu Najran'a çağırdığını bildirdi.

Buna rağmen, Portekizli teknik direktör, maça hazırlık amacıyla bugün Cuma günü yapılan son antrenman sırasında Fransız kanat oyuncusunu ilk 11'de yer vermedi.

Gazete, Jesus'un Cumartesi günü maç öncesinde yapacağı teknik toplantıda Koman'ın maça ilk 11'de mi yoksa yedek olarak mı çıkacağına karar vereceğini belirtti.

Koman, bu sezon Al-Nassr'ın en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Çeşitli turnuvalarda 32 maça çıkan Koman, bu maçlarda 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

Al-Nassr, 70 puanla Suudi Ligi'nde lider konumda bulunuyor. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan önünde yer alıyor, ancak bu iki takımdan bir maç daha az oynamış durumda.